Cuba vence a Colombia y la elimina del Clásico Mundial de Béisbol 2026
La selección cubana derrotó 7-4 a Colombia en el Grupo A, resultado que dejó sin posibilidades a los cafetaleros de avanzar a la siguiente ronda del torneo
La selección de Cuba consiguió un triunfo clave de 7-4 sobre Colombia en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, resultado que dejó a la novena cafetera sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo.
El duelo se disputó en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan, Puerto Rico, y desde el inicio quedó marcado por el poder ofensivo cubano. En la primera entrada, los caribeños fabricaron un rally de cuatro carreras que terminó siendo determinante para inclinar el juego a su favor.
El momento clave llegó con el bate de Ariel Martínez, quien conectó un cuadrangular que impulsó tres anotaciones y volteó el marcador tras la ventaja inicial de Colombia.
Poco después, Erisbel Arruebarrena también se voló la barda para ampliar la diferencia y darle a Cuba una temprana ventaja de 4-1.
Aunque Colombia intentó reaccionar a lo largo del partido, el pitcheo cubano logró contener los ataques rivales en momentos clave.
En total, los lanzadores de la isla permitieron solo tres carreras limpias y combinaron varios relevos para mantener el control del encuentro.
La ofensiva cubana volvió a responder en la parte media del juego, cuando un triple productor de dos carreras de Yiddi Cappe amplió la ventaja, colocando el marcador 7-2 y dejando a los colombianos contra las cuerdas.
Con este resultado, Cuba mejoró su récord a 2-0 en el Grupo A, manteniéndose en la pelea por avanzar a los cuartos de final del torneo.
En contraste, Colombia cayó a 0-3, resultado que selló su eliminación anticipada del certamen internacional.
Ahora, el equipo cubano se perfila para disputar un duelo clave por el liderato del sector en los próximos días, mientras que Colombia cerrará su participación enfrentando a Panamá en busca de despedirse con una victoria en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.