Cuba vence a Colombia y la elimina del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de Cuba consiguió un triunfo clave de 7-4 sobre Colombia en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026, resultado que dejó a la novena cafetera sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El duelo se disputó en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan, Puerto Rico, y desde el inicio quedó marcado por el poder ofensivo cubano. En la primera entrada, los caribeños fabricaron un rally de cuatro carreras que terminó siendo determinante para inclinar el juego a su favor.

El momento clave llegó con el bate de Ariel Martínez, quien conectó un cuadrangular que impulsó tres anotaciones y volteó el marcador tras la ventaja inicial de Colombia.

