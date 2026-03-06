Japón aplasta 13-0 a China Taipéi con grand slam de Shohei Ohtani

Béisbol
/ 6 marzo 2026
    Japón aplasta 13-0 a China Taipéi con grand slam de Shohei Ohtani
    Shohei Ohtani brilló en el debut de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al conectar un grand slam y liderar la ofensiva en la victoria 13-0 sobre China Taipéi. FOTO: AP

La selección japonesa debutó con una contundente victoria en el Clásico Mundial de Beisbol desde el Tokyo Dome, en un partido marcado por el poder ofensivo liderado por Ohtani

La selección de Japón inició con autoridad la defensa de su título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de imponerse de manera contundente 13-0 a China Taipéi en el Tokyo Dome, en un duelo marcado por el poder ofensivo del equipo nipón y el protagonismo de Shohei Ohtani, quien conectó un espectacular grand slam.

El partido se inclinó rápidamente del lado japonés en la segunda entrada, cuando Ohtani castigó un lanzamiento del pitcher Hao-Chun Cheng con las bases llenas y mandó la pelota al jardín derecho para impulsar cuatro carreras.

Ese batazo fue el detonante de una entrada de 10 anotaciones, con la que Japón tomó una ventaja imposible de remontar.

El astro japonés tuvo una jornada brillante en el plato. Además del cuadrangular con casa llena, terminó el encuentro con tres imparables y cinco carreras producidas, liderando la ofensiva de los actuales campeones del torneo internacional.

La superioridad del equipo asiático fue total. Desde el montículo, el abridor Yoshinobu Yamamoto y el cuerpo de lanzadores limitaron prácticamente a la ofensiva de China Taipéi, permitiendo apenas un hit durante el juego.

La diferencia en el marcador fue tan amplia que el partido terminó anticipadamente en la séptima entrada por la regla de la misericordia, sellando la paliza de Japón en su primer compromiso del torneo.

Con este resultado, la novena nipona confirma su condición de favorita para revalidar el campeonato obtenido en 2023, cuando conquistó su tercer título del Clásico Mundial de Béisbol.

El debut dominante también refuerza el impacto de Ohtani como la gran figura del torneo, ya que el jugador bidireccional de Grandes Ligas volvió a demostrar su poder ofensivo y liderazgo en el lineup de Japón.

Japón continuará su participación en el torneo con la mira puesta en avanzar a la siguiente ronda, mientras que China Taipéi buscará recuperarse en sus próximos compromisos dentro del grupo.

