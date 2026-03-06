Japón aplasta 13-0 a China Taipéi con grand slam de Shohei Ohtani

La selección de Japón inició con autoridad la defensa de su título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de imponerse de manera contundente 13-0 a China Taipéi en el Tokyo Dome, en un duelo marcado por el poder ofensivo del equipo nipón y el protagonismo de Shohei Ohtani, quien conectó un espectacular grand slam.

El partido se inclinó rápidamente del lado japonés en la segunda entrada, cuando Ohtani castigó un lanzamiento del pitcher Hao-Chun Cheng con las bases llenas y mandó la pelota al jardín derecho para impulsar cuatro carreras.

Ese batazo fue el detonante de una entrada de 10 anotaciones, con la que Japón tomó una ventaja imposible de remontar.

El astro japonés tuvo una jornada brillante en el plato. Además del cuadrangular con casa llena, terminó el encuentro con tres imparables y cinco carreras producidas, liderando la ofensiva de los actuales campeones del torneo internacional.