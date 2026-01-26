Clásico Mundial de Beisbol: Japón, con Ohtani y Yamamoto, es el equipo a vencer

Los orientales van con todo para ratificar su estatus de campeón y para ello cuentan con la presencia de los jugadores estrellas de los Dodgers y otros representantes de Grandes Ligas

La confirmación de figuras de la MLB como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto coloca de inmediato a Japón como uno de los grandes favoritos al título del Clásico Mundial de Beisbol, que inicia el 6 de marzo.

Ohtani, quien ya había adelantado su participación desde noviembre, se perfila como la principal atracción tras su actuación memorable en la Serie Mundial con bicampeones Dodgers de Los Ángeles.

La presencia de Yoshinobu Yamamoto, cerrador también del equipo angelino no se queda atrás en impacto. Su inclusión garantiza una rotación de élite.

El ponche de Ohtani a Mike Trout en el último out de la final permanece como una de las imágenes más icónicas del torneo pasado y un recuerdo que los aficionados sueñan con revivir.

Pero el róster japonés va mucho más allá de sus dos grandes estandartes. Nombres consolidados de la MLB como Yusei Kikuchi (Angelinos de Los Ángeles), Yuki Matsui (Padres de San Diego) y Seiya Suzuki (Cubs de Chicago) también integran la convocatoria. Esta mezcla de experiencia y talento de alto nivel promete un espectáculo de primer orden sobre el diamante.

La decisión del mánager nipón, Hirokazu Ibata, de reunir a tantas estrellas ha reavivado la conversación entre la fanaticada, especialmente al recordar la dramática victoria semifinal ante México en el Clásico anterior. La expectativa crece al pensar en cómo responderá este equipo bajo la presión de defender el título en el escenario internacional.

Los peloteros de Grandes Ligas se incorporarán para partidos de exhibición el 2 de marzo, mientras que Japón debutará el 6 de marzo frente a Taiwán. El calendario es apretado y deja poco margen de error, aunque el poder del róster mantiene las expectativas en lo más alto.

El Clásico Mundial de Béisbol representa una vitrina global inigualable, y para Japón es la oportunidad perfecta de reafirmar su dominio internacional. Con líderes como Ohtani y Yamamoto, el equipo luce preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente.

Una de las ausencias más comentadas es la de Roki Sasaki, integrante del equipo en 2023. El lanzador, que regresará a la rotación titular tras una lesión en el hombro, quedó fuera de esta convocatoria. Aun así, su actuación clave en la victoria frente a México sigue viva en la memoria de los aficionados.

Con el anuncio oficial del róster japonés, la cuenta regresiva para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 ya está en marcha. El mundo del béisbol espera expectante, consciente de que Japón, armado con estrellas y experiencia, vuelve a presentarse como un serio aspirante a la gloria.

