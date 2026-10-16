Lluvia cancela el Juego 4 entre Rays y Guardians: nueva fecha, horario y dónde ver la Serie de Campeonato

La lluvia se convirtió en protagonista de la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2026. La MLB pospuso el Juego 4 entre Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians este viernes, luego de que las precipitaciones impidieran comenzar el partido en el Progressive Field. El encuentro fue reprogramado para este sábado, a las 6 de la tarde, en el mismo estadio. La decisión llegó después de que los organizadores esperaran una mejoría del clima que nunca permitió dar la voz de playball. Para los aficionados mexicanos, la transmisión está prevista por ESPN y Disney+. Así, la batalla por el boleto a la Serie Mundial tendrá que esperar un día más.

En la lomita, Tampa Bay tenía anunciado al derecho Nick Martínez, mientras Cleveland preparaba a Shawn Armstrong como lanzador de apertura para un juego manejado principalmente con relevistas. Ambos eran los elegidos antes del aplazamiento, aunque los managers pueden modificar su decisión con el descanso adicional.

El cambio también abre la posibilidad de que Stephen Vogt, estratega de los Guardians, recurra a Foster Griffin en lugar de iniciar con Armstrong. Kevin Cash, por su parte, deberá definir si mantiene a Martínez para intentar equilibrar una eliminatoria que comienza a complicarse para sus Rays. La presión sobre el pitcheo será cada vez mayor. Cleveland domina la serie 2-1 tras ganar el tercer compromiso por 3-2, impulsado por un cuadrangular de dos carreras de Petey Halpin. Otra victoria dejaría a los Guardians a un solo triunfo del título de la Liga Americana; Tampa Bay, con el mexicano Jonathan Aranda entre sus referentes ofensivos, necesita responder para igualar la confrontación. La postergación también modificó el calendario: el Juego 5 se disputará el domingo, a las 3 de la tarde, sin jornada de descanso.

De ser necesarios, los encuentros 6 y 7 se jugarán lunes 19 y martes 20 en Tampa Bay. El ganador enfrentará a Milwaukee Brewers, ya clasificados a la Serie Mundial.