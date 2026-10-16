Santos Laguna va por su quinto triunfo al hilo ante Querétaro: ¿seguirá la racha de los Guerreros?

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    Santos Laguna va por su quinto triunfo al hilo ante Querétaro: ¿seguirá la racha de los Guerreros?
    Santos Laguna buscará su quinta victoria consecutiva cuando reciba a Querétaro en el Estadio Corona, con Tahiel Jiménez como uno de sus principales referentes ofensivos. FOTO: MEXSPORT

Con Tahiel Jiménez y Fran Villalba como figuras, los laguneros reciben al tercer lugar del Apertura 2026 en un duelo clave para acercarse a la Liguilla

Santos Laguna quiere convertir su resurgimiento en una racha de cinco victorias consecutivas.

Los Guerreros recibirán este sábado a Querétaro en el Estadio Corona de Torreón, a las 5 de la tarde, dentro de la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, con la oportunidad de seguir acercándose a los puestos de clasificación.

El equipo de Renato Paiva parecía condenado a otro torneo complicado, pero transformó su presente con cuatro triunfos seguidos: 2-1 ante FC Juárez, 3-2 contra Toluca, 1-0 frente a Pachuca y 2-1 sobre Atlético de San Luis.

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Doce puntos de doce posibles cambiaron el ánimo del vestidor y devolvieron la ilusión a la Comarca Lagunera.

La remontada más reciente llegó en San Luis Potosí. Santos comenzó perdiendo, pero el juvenil Tahiel Jiménez marcó dos goles para darle la vuelta al marcador.

Su actuación lo llevó al XI ideal de la Jornada 11, reconocimiento que también recibieron Mauricio Cuevas y el español Fran Villalba, incluido por tercera fecha consecutiva.

La mejoría, sin embargo, todavía debe reflejarse en la clasificación. Santos ocupa el puesto 14 con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y seis derrotas.

Sus 12 goles anotados y 16 recibidos retratan las dificultades del arranque, aunque el funcionamiento reciente ofrece motivos para pensar en una reacción sostenida.

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El desafío será considerable: Querétaro llega en el tercer escalón con 20 puntos en diez encuentros, uno menos que los laguneros.

Los Gallos Blancos suman seis triunfos, dos empates y dos derrotas, además de presumir una de las defensivas más firmes del certamen, con apenas ocho tantos permitidos. Superar a un club de la zona alta mandaría un mensaje de autoridad en la lucha por la Liguilla.

La clave para los locales estará en combinar la movilidad de Villalba, la profundidad de Cuevas y el oportunismo de Jiménez sin descuidar la zona defensiva.

Querétaro ha demostrado que sabe competir fuera de casa y castigará cualquier desatención.

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El antecedente más reciente terminó 2-2 en febrero pasado, mientras que Santos ganó 3-1 la última vez que recibió a los Gallos en Torreón. Repetir esa fortaleza como anfitrión será esencial para mantener el impulso.

El encuentro podrá seguirse en México por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium. Después, Santos volverá a jugar en el Corona el miércoles 21 de octubre ante Pumas.

Antes de pensar en ese compromiso, la misión es clara: conquistar la quinta victoria al hilo y sostener su pelea por la Liguilla.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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