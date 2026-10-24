México aplasta 14-6 a Venezuela, pero queda eliminado del Panamericano de Beisbol Sub-18

La novena dirigida por Enrique “Che” Reyes cerró el Grupo B con una victoria y dos derrotas. Sus tropiezos por 9-4 ante Nicaragua y 5-4 frente a Cuba, este último en entradas extras, comprometieron su futuro antes de enfrentar a los venezolanos, que pese al revés avanzaron a la siguiente fase.

La Selección Mexicana de Beisbol Sub-18 derrotó 14-6 a Venezuela este sábado, en el cierre de la fase de grupos del Clasificatorio de las Américas 2026 , pero el triunfo no alcanzó para avanzar a la Súper Ronda.

México encontró su mejor versión ofensiva cuando ya no podía conseguir el boleto mundialista.

México salió decidido a imponer condiciones y fabricó cinco carreras desde la primera entrada.

Alex Tolosa encendió el ataque con un cuadrangular de dos anotaciones, su segundo jonrón en días consecutivos.

Alejandro Rivas agregó un sencillo productor y aprovechó dos errores de la defensiva rival para completar el racimo inicial.

Venezuela respondió con cuatro carreras en el cierre del primer episodio, incluido un vuelacercas de Misael Sánchez con un corredor a bordo, pero la ofensiva mexicana volvió a castigar en el segundo episodio del partido.

Tolosa empujó otra carrera con sencillo y Rivas conectó un doblete remolcador que ayudó a colocar el marcador 8-4.

El conjunto sudamericano se mantuvo cerca gracias a un jonrón de dos carreras de Fermín Calderón, con el que redujo la distancia a 8-6.

Sin embargo, el relevo tricolor frenó la reacción y dejó sin anotaciones al rival durante el resto del encuentro.

José Sánchez relevó al abridor Octavio Reyna, retiró en blanco la tercera y cuarta entradas y se apuntó la victoria.

Después, Alejandro Rubio selló el resultado con tres episodios sin permitir carrera, en los que admitió tres hits, otorgó una base por bolas y recetó cuatro ponches para acreditarse el salvamento.

La diferencia se amplió con un ataque de cuatro carreras en el quinto capítulo.

Luis Guajardo conectó un doblete que llevó a dos compañeros al plato; Santiago Retamoza obtuvo una base por bolas con las almohadillas ocupadas y Carlos Vega recibió un pelotazo que produjo otra anotación.

El equipo mexicano añadió dos carreras más para establecer el 14-6 definitivo.