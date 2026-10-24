México aplasta 14-6 a Venezuela, pero queda eliminado del Panamericano de Beisbol Sub-18

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    México aplasta 14-6 a Venezuela, pero queda eliminado del Panamericano de Beisbol Sub-18
    La Selección Mexicana de Beisbol Sub-18 desplegó todo su poder ofensivo ante Venezuela, pero se despidió de la pelea por el boleto a la Copa Mundial de 2027. FOTO: X/MEXICO BEIS

Con Alex Tolosa como figura ofensiva, la novena tricolor consiguió su primera victoria del torneo, aunque las derrotas iniciales frustraron sus aspiraciones

México encontró su mejor versión ofensiva cuando ya no podía conseguir el boleto mundialista.

La Selección Mexicana de Beisbol Sub-18 derrotó 14-6 a Venezuela este sábado, en el cierre de la fase de grupos del Clasificatorio de las Américas 2026, pero el triunfo no alcanzó para avanzar a la Súper Ronda.

La novena dirigida por Enrique “Che” Reyes cerró el Grupo B con una victoria y dos derrotas. Sus tropiezos por 9-4 ante Nicaragua y 5-4 frente a Cuba, este último en entradas extras, comprometieron su futuro antes de enfrentar a los venezolanos, que pese al revés avanzaron a la siguiente fase.

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México salió decidido a imponer condiciones y fabricó cinco carreras desde la primera entrada.

Alex Tolosa encendió el ataque con un cuadrangular de dos anotaciones, su segundo jonrón en días consecutivos.

Alejandro Rivas agregó un sencillo productor y aprovechó dos errores de la defensiva rival para completar el racimo inicial.

Venezuela respondió con cuatro carreras en el cierre del primer episodio, incluido un vuelacercas de Misael Sánchez con un corredor a bordo, pero la ofensiva mexicana volvió a castigar en el segundo episodio del partido.

Tolosa empujó otra carrera con sencillo y Rivas conectó un doblete remolcador que ayudó a colocar el marcador 8-4.

El conjunto sudamericano se mantuvo cerca gracias a un jonrón de dos carreras de Fermín Calderón, con el que redujo la distancia a 8-6.

Sin embargo, el relevo tricolor frenó la reacción y dejó sin anotaciones al rival durante el resto del encuentro.

José Sánchez relevó al abridor Octavio Reyna, retiró en blanco la tercera y cuarta entradas y se apuntó la victoria.

Después, Alejandro Rubio selló el resultado con tres episodios sin permitir carrera, en los que admitió tres hits, otorgó una base por bolas y recetó cuatro ponches para acreditarse el salvamento.

La diferencia se amplió con un ataque de cuatro carreras en el quinto capítulo.

Luis Guajardo conectó un doblete que llevó a dos compañeros al plato; Santiago Retamoza obtuvo una base por bolas con las almohadillas ocupadas y Carlos Vega recibió un pelotazo que produjo otra anotación.

El equipo mexicano añadió dos carreras más para establecer el 14-6 definitivo.

Brandon Herrera contribuyó con un elevado de sacrificio y Alonso Almeida cruzó el plato después de un lanzamiento descontrolado. La ofensiva contrastó con las derrotas iniciales.

Con marca de 2-1, Venezuela y Nicaragua ocuparon los puestos de clasificación del Grupo B, mientras que México y Cuba terminaron con 1-2.

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El certamen reparte cuatro boletos a la Copa Mundial Sub-18 de 2027, prevista del 17 al 26 de septiembre en Pingtan, China.

Aunque quedó sin posibilidades de disputar el título continental o alcanzar la justa mundialista, México seguirá en competencia durante la Ronda de Clasificación, del 25 al 28 de octubre.

Su siguiente encuentro será este domingo, con rival y horario pendientes de confirmación.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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