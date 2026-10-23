México cae 5-4 ante Cuba y se complica en el Panamericano de Beisbol Sub-18 2026

La Selección Mexicana de Beisbol Sub-18 sufrió su segunda derrota al hilo y complicó su camino al Mundial de 2027. El equipo dirigido por Enrique “Che” Reyes perdió 5-4 ante Cuba este viernes, luego de nueve entradas en el Campeonato Panamericano 2026, disputado en República Dominicana. México comenzó con fuerza en el Estadio 1 de la International Prospect League Academy. Alex Tolosa conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo en la primera entrada para poner al Tricolor adelante.

Cuba empató en la tercera con un doblete productor de Anthony Navarro, pero Brandon Herrera devolvió la ventaja nacional con un elevado de sacrificio en el cuarto episodio. Los caribeños igualaron 2-2 en la quinta y el duelo se extendió a entradas extras gracias al trabajo de los relevistas. El abridor mexicano Aarón Granados lanzó cuatro episodios, permitió una carrera y dos hits, y recetó cinco ponches. La octava entrada concentró las mayores emociones. Samuel Matos pegó un doblete de dos carreras para adelantar 4-2 a Cuba, pero México respondió en el cierre: Tolosa impulsó una anotación con un rodado y Santiago Retamoza conectó un doblete al central que empató la pizarra 4-4. Cuando parecía posible la remontada, Dairon Espinosa conectó un sencillo productor en la parte alta del noveno capítulo para colocar el 5-4 definitivo.

El relevista Luis Rodríguez retiró la ofensiva mexicana y se acreditó el triunfo; Pedro Salas cargó con la derrota. Luis Guajardo y Santiago Retamoza destacaron con dos imparables cada uno en este partido. Sin embargo, México quedó con marca de 0-2 en el Grupo B, después de su derrota 9-4 ante Nicaragua en el debut del jueves. El siguiente desafío será contra Venezuela, este sábado a las 7 de la mañana. Solo los dos primeros de cada grupo avanzarán a la Super Ronda, y el clasificatorio reparte cuatro boletos para la Copa Mundial Sub-18 de 2027, en Pingtan, China.