México cae ante Kenia en Dakar 2026; coahuilenses buscarán su clasificación ante Francia

La Selección Mexicana de beisbol 5 sufrió su primera derrota en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de caer 2-0 ante Kenia este sábado, resultado que complica su camino en el Grupo B y obliga al representativo nacional a buscar un resultado favorable frente a Francia. En el conjunto tricolor participan dos representantes de Piedras Negras, Coahuila: Érika Michel Solís Covarrubias, integrante del plantel, y José Luis “La Wicha” Salinas Martínez, quien forma parte del cuerpo técnico. Ambos afrontan en Senegal la primera aparición del beisbol 5 en la historia de esta competencia olímpica juvenil.

El encuentro se disputó en el Complexe Tour de l’Œuf, donde Kenia se llevó los dos sets y mantuvo su paso perfecto en el torneo. La escuadra había comenzado con una victoria 2-1 sobre Francia, por lo que acumula dos triunfos y se coloca en una posición favorable para buscar el boleto directo a semifinales. México, por su parte, había debutado el viernes con una victoria 2-1 frente a Siria. En aquel compromiso, el equipo nacional ganó el primer parcial 12-1, cedió el segundo por 9-11 y resolvió el tercero con un contundente 12-2. Ese resultado marcó el primer triunfo tricolor en el estreno olímpico de esta modalidad en Dakar 2026.

Con marca de una victoria y una derrota, el seleccionado mexicano llegará a su último encuentro de la fase de grupos ante Francia, programado para el domingo a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México. El resultado será decisivo para conocer su posición final dentro del sector. El formato contempla dos grupos de cuatro países. Los líderes avanzan directamente a semifinales, mientras que los segundos y terceros lugares deben disputar los cuartos de final. Por ello, la derrota ante Kenia no representa una eliminación automática para México, aunque reduce su margen de maniobra. Para Solís y Salinas, esta participación también da continuidad al bronce conquistado con México en el Campeonato Panamericano Juvenil de beisbol 5 realizado en Barquisimeto, Venezuela. Ahora, la representación de Piedras Negras buscará extender su participación en Dakar, donde las medallas de esta disciplina se definirán el 3 de noviembre.

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