México cae ante Kenia en Dakar 2026; coahuilenses buscarán su clasificación ante Francia

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    México cae ante Kenia en Dakar 2026; coahuilenses buscarán su clasificación ante Francia
    La nigropetense Érika Michel Solís y el entrenador José Luis Salinas buscarán recuperarse de la derrota ante Kenia para mantener con vida a México en Dakar 2026. FOTO: IOC OIS

Érika Michel Solís y José Luis “La Wicha” Salinas, representantes de Piedras Negras, sufrieron su primer revés en el beisbol 5 olímpico juvenil y tendrán un compromiso decisivo este domingo

La Selección Mexicana de beisbol 5 sufrió su primera derrota en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, luego de caer 2-0 ante Kenia este sábado, resultado que complica su camino en el Grupo B y obliga al representativo nacional a buscar un resultado favorable frente a Francia.

En el conjunto tricolor participan dos representantes de Piedras Negras, Coahuila: Érika Michel Solís Covarrubias, integrante del plantel, y José Luis “La Wicha” Salinas Martínez, quien forma parte del cuerpo técnico.

Ambos afrontan en Senegal la primera aparición del beisbol 5 en la historia de esta competencia olímpica juvenil.

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El encuentro se disputó en el Complexe Tour de l’Œuf, donde Kenia se llevó los dos sets y mantuvo su paso perfecto en el torneo.

La escuadra había comenzado con una victoria 2-1 sobre Francia, por lo que acumula dos triunfos y se coloca en una posición favorable para buscar el boleto directo a semifinales.

México, por su parte, había debutado el viernes con una victoria 2-1 frente a Siria. En aquel compromiso, el equipo nacional ganó el primer parcial 12-1, cedió el segundo por 9-11 y resolvió el tercero con un contundente 12-2.

Ese resultado marcó el primer triunfo tricolor en el estreno olímpico de esta modalidad en Dakar 2026.

Con marca de una victoria y una derrota, el seleccionado mexicano llegará a su último encuentro de la fase de grupos ante Francia, programado para el domingo a las 6 de la mañana, tiempo del centro de México. El resultado será decisivo para conocer su posición final dentro del sector.

El formato contempla dos grupos de cuatro países. Los líderes avanzan directamente a semifinales, mientras que los segundos y terceros lugares deben disputar los cuartos de final.

Por ello, la derrota ante Kenia no representa una eliminación automática para México, aunque reduce su margen de maniobra.

Para Solís y Salinas, esta participación también da continuidad al bronce conquistado con México en el Campeonato Panamericano Juvenil de beisbol 5 realizado en Barquisimeto, Venezuela.

Ahora, la representación de Piedras Negras buscará extender su participación en Dakar, donde las medallas de esta disciplina se definirán el 3 de noviembre.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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