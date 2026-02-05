Andrés Muñoz, cerrador estelar de los Mariners se integra a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol

Deportes
/ 5 febrero 2026
    Andrés Muñoz, cerrador estelar de los Mariners se integra a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Beisbol
    Andrés Muñoz se ha convertido en uno de los lanzadores más destacados las Grandes Ligas y está listo para representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol. FOTO: GETTY IMAGES

El equipo mexicano sigue tomando forma con estrellas de las Grandes Ligas para los compromisos del evento internacional; también se une Robert García

Andrés Muñoz, el talentoso cerrador de los Marineros de Seattle, fue confirmado como parte de la Selección Mexicana que disputará el Clásico Mundial de Beisbol 2026, una noticia que encendió el entusiasmo de la afición tricolor. El derecho sinaloense llega al torneo como uno de los brazos más dominantes de Grandes Ligas, respaldado por una efectividad de 1.73 en la temporada 2025, cifra que lo coloca entre los relevistas más temidos de la MLB.

Muñoz es un lanzador derecho de 26 años, nacido en Los Mochis, Sinaloa, y que ha brillado gracias a su velocidad explosiva y notable control en el montículo. Su consistencia y temple lo han consolidado como una de las piezas más confiables del bullpen en las Grandes Ligas.

El compromiso del sinaloense con la novena mexicana es absoluto. Luego de perderse el Clásico Mundial de 2023 por una lesión de tobillo, Muñoz llega con sed de revancha y la firme intención de sacarse la espina defendiendo los colores de México. Su deseo de competir por el campeonato lo ha convertido en un referente anímico y deportivo para los aficionados.

TE PUEDE INTERESAR: Los que eligieron Saltillo: historias que llegaron para quedarse... Cuando el destino cantó ¡play ball! para Mr. 300

México competirá en el Pool B, que se disputará en Houston del 6 al 11 de marzo, donde enfrentará a selecciones de alto calibre como Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. En un grupo que promete intensidad total, Muñoz será una pieza clave del bullpen, llamado a cerrar juegos en escenarios de máxima presión.

ROBERT GARCÍA, OTRO CABALLO DE BATALLA

Junto a Muñoz, también fue confirmado Robert García, relevista zurdo de los Rangers de Texas, quien a sus 29 años viene de una sólida temporada 2025 en la MLB y aportará profundidad y experiencia al cuerpo de lanzadores mexicanos.

El mánager Benjamín Gil ha manifestado plena confianza en el cerrador sinaloense, resaltando su capacidad para manejar la presión y sacar outs en momentos críticos. Conocido como “El Plebe” Muñoz, el derecho buscará reafirmar en el Clásico Mundial por qué es considerado uno de los mejores cerradores del beisbol actual.

Con un roster que combina talento, experiencia y determinación, la Selección Mexicana se alista para dar la sorpresa en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. La afición ya sueña con ver a Andrés Muñoz lanzar lumbre desde el montículo, en un torneo que promete emociones al límite y que ningún amante del beisbol querrá perderse.

