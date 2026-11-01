Ángela Ruiz se cuelga el bronce en el Swiss Open de tiro con arco

La arquera saltillense Ángela Ruiz Rosales se quedó con la medalla de bronce en el Swiss Open Lausanne 2026, luego de imponerse a la neerlandesa Gaby Schloesser en el enfrentamiento por el tercer lugar de la modalidad de arco recurvo femenil. Con este resultado, la coahuilense se convirtió en la única integrante de la delegación estatal que consiguió subir al podio en la competencia celebrada en Lausana, Suiza, donde se reunieron 379 arqueros de 30 países para disputar el arranque de la temporada del circuito internacional bajo techo Indoor World Series.

El duelo por el bronce se definió en una flecha de desempate, después de que Ruiz y Schloesser mantuvieran la disputa por la presea. La mexicana consiguió colocar su disparo en el diez, mientras que la representante de Países Bajos registró un nueve, diferencia que le permitió a la saltillense asegurar el tercer puesto. La medalla llegó después de una jornada de eliminatorias en la que Ángela tuvo que superar distintos enfrentamientos para mantenerse en la pelea por las preseas.

En la fase de clasificación, Ruiz terminó en el tercer lugar general con 584 puntos, resultado que la colocó entre las principales competidoras de la categoría. La neerlandesa Schloesser había finalizado por encima de ella, con 586 unidades, mientras que Ana Paula Vázquez, también mexicana, ocupó el segundo puesto con 584 puntos, favorecida por sus disparos de mayor valor. Durante las rondas eliminatorias, la saltillense avanzó con victorias sobre la turca Hayru Nisa Ergün y la española Natalia Manjarrez, ambas por marcador de 6-2. Su camino hacia la final se interrumpió en semifinales, cuando enfrentó a Alexandra Mirca, de Moldavia. El encuentro terminó empatado 5-5 después de los cinco sets, por lo que ambas arqueras tuvieron que recurrir a una flecha de desempate. Las dos consiguieron un diez, pero el disparo de Mirca quedó más cerca del centro de la diana, lo que le dio el triunfo por 6-5 y dejó a Ruiz con la posibilidad de disputar el bronce.

La saltillense respondió en el enfrentamiento por el tercer lugar y consiguió cerrar su participación con una presea internacional. El resultado también representó el cierre de la actividad para Coahuila en el certamen suizo, luego de que los demás representantes del estado concluyeran sus respectivas competencias sin alcanzar las medallas. El Swiss Open Lausanne 2026 se desarrolló en el World Archery Excellence Centre, bajo techo y a una distancia de 18 metros. La competencia marcó el inicio de la temporada 2027 del serial Indoor World Series, circuito que reúne a arqueros de distintas partes del mundo en pruebas de tiro con arco bajo techo. Con el bronce obtenido en Lausana, Ángela Ruiz Rosales sumó un nuevo resultado internacional a su trayectoria y se convirtió en la representante de Coahuila que logró subir al podio en esta edición del torneo.