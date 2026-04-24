Recibe Sheinbaum en Palacio Nacional a MLB y equipos previo a juego

La Presidenta Claudia Sheinbaum invitó a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Beisbol, así como a representantes de los equipos Padres de San Diego y Diamondbacks de Arizona, previo al encuentro que disputarán en la Ciudad de México. La reunión ocurrió antes del partido que se celebrará este fin de semana en el estadio de los Diablos Rojos, como parte de la agenda de promoción del beisbol en el País y del vínculo con las Grandes Ligas.

“Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Beisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México”, escribió en sus redes sociales.

Durante el encuentro en Palacio Nacional, la Mandataria recibió jerseys o camisolas de ambos equipos con el número 26 y su apellido, además de bates conmemorativos. “Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes. Un deporte que exige disciplina, mente y mucho corazón”, expresó la Mandataria. Sheinbaum posó para fotografías con uno de los bates que le fueron obsequiados, junto a directivos y jugadores que acudieron a la reunión, realizada en el despacho presidencial. El beisbol de las Grandes Ligas vuelve al País este fin de semana con un choque de poder entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona en la llamada Mexico City Series 2026.

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