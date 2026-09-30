Yankees aplastan a Red Sox y avanzan a la Serie Divisional contra Rays

Los Yankees de Nueva York sellaron su boleto a la Serie Divisional de la Liga Americana tras imponerse 9-2 a los Red Sox de Boston en el Juego 2 de la ronda de Comodines, disputado en el Yankee Stadium. Nueva York completó la barrida 2-0 en la serie y dejó fuera a su rival con una ofensiva que volvió a responder de nuevo. Después del 9-0 conseguido en el primer duelo, los Bombarderos del Bronx repitieron una producción de nueve carreras.

El marcador se abrió en la cuarta entrada, cuando Luis García Jr. conectó cuadrangular solitario frente a Sonny Gray. Un inning después, Cody Bellinger produjo la segunda carrera con sencillo, antes de que Boston reaccionara en la sexta gracias a un jonrón de Willson Contreras que acercó a los Red Sox 2-1. La respuesta de los Yankees fue inmediata. George Lombard Jr. impulsó una carrera con sencillo, Austin Wells añadió otra mediante elevado de sacrificio y Ryan McMahon llevó una más al plato. Bellinger coronó el ataque de seis anotaciones en el sexto episodio con un cuadrangular de tres carreras ante Garrett Whitlock para colocar la pizarra 8-1. Boston descontó en la séptima con vuelacercas solitario de Nick Sogard, pero Nueva York contestó en la parte baja con sencillo productor de Wells para establecer el 9-2 final. Los Yankees terminaron con 14 imparables, mientras Boston apenas consiguió cuatro. Max Fried se apuntó la victoria desde la lomita y sostuvo a Boston durante la primera mitad del encuentro. El zurdo permitió únicamente el jonrón de Contreras antes de entregar el juego al bullpen, mientras Sonny Gray cargó con la derrota.

Con el triunfo, Nueva York avanza a la Serie Divisional de la Liga Americana, donde enfrentará a los Rays de Tampa Bay, campeones del Este y primer sembrado del circuito. Tampa Bay obtuvo descanso en la primera ronda y llegará con su rotación preparada. Los Yankees avanzan con impulso: anotaron 18 carreras en dos juegos ante Boston y permitieron solamente dos. La siguiente prueba será ante unos Rays que terminaron por encima de Nueva York en el Este y buscarán frenar a un equipo del Bronx que encontró poder, profundidad y pitcheo oportuno en el inicio de la Postemporada 2026.