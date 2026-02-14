Peloteros juveniles realizan pruebas físicas en el Estadio Revolución para la selección estatal

Con la mirada puesta en el proceso rumbo a la etapa nacional, peloteros de las categorías 2010-2011 participaron en un try out realizado en el Estadio Revolución, en Torreón, como parte de la fase de evaluación para integrar la selección estatal de béisbol.

El llamado reunió a jugadores provenientes de distintos municipios de la región lagunera como San Pedro y Matamoros, quienes acudieron con el objetivo de ser considerados dentro del representativo que competirá en la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Durante el desarrollo de las pruebas estuvo presente el director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón, quien observó de cerca el desempeño de los participantes a lo largo de las distintas evaluaciones programadas.