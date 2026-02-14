Peloteros juveniles realizan pruebas físicas en el Estadio Revolución para la selección estatal

/ 14 febrero 2026
    Las actividades de detección de talento continuarán en Saltillo para definir la selección estatal. FOTO: FB/INEDEC

Alrededor de 40 laguneros de las categorías 2010-2011 participaron en un try out realizado en el Estadio Revolución, donde buscaron un lugar en la selección de Coahuila

Con la mirada puesta en el proceso rumbo a la etapa nacional, peloteros de las categorías 2010-2011 participaron en un try out realizado en el Estadio Revolución, en Torreón, como parte de la fase de evaluación para integrar la selección estatal de béisbol.

El llamado reunió a jugadores provenientes de distintos municipios de la región lagunera como San Pedro y Matamoros, quienes acudieron con el objetivo de ser considerados dentro del representativo que competirá en la Olimpiada Nacional Conade 2026.

Durante el desarrollo de las pruebas estuvo presente el director general del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón, quien observó de cerca el desempeño de los participantes a lo largo de las distintas evaluaciones programadas.

Peloteros de la Región Laguna participaron en pruebas físicas y técnicas durante el try out estatal de béisbol. FOTO: FB/INEDEC

Las actividades contemplaron ejercicios físicos, mediciones de velocidad y trabajo técnico dentro del diamante, donde un grupo cercano a los 40 aspirantes puso a prueba sus habilidades en aspectos fundamentales del juego. Este tipo de evaluaciones forman parte del proceso de detección de talento que busca establecer parámetros claros sobre el nivel competitivo de cada jugador.

El cuerpo técnico se enfocó en analizar capacidades como reacción, desplazamiento, fuerza y ejecución de fundamentos básicos, con el propósito de contar con elementos que cumplan con los requerimientos necesarios para enfrentar competencias de carácter nacional.

De acuerdo con lo establecido en la planeación del proceso selectivo, las actividades continuarán en Saltillo, donde se llevará a cabo una nueva jornada de observación que permitirá avanzar en la conformación del listado final de peloteros que integrarán el equipo estatal.

Este tipo de convocatorias forman parte de la preparación previa al ciclo competitivo de la Olimpiada Nacional, en el que se busca reunir a los perfiles más aptos para representar a Coahuila en la disciplina de béisbol.

Con la realización de estas jornadas, el sistema deportivo estatal continúa con el seguimiento de sus prospectos juveniles, quienes se encuentran en una etapa clave de formación y que aspiran a obtener un lugar dentro del combinado que representará a la entidad en la justa nacional programada para el próximo año.

