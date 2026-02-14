Coahuilenses entran en acción en la Indoor World Series Mérida 500 con la Selección Mexicana

Con participación dentro del representativo nacional, los coahuilenses Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero, Matías Grande y Sebastián García iniciaron su agenda competitiva en la Indoor World Series Mérida 500, certamen de tiro con arco bajo techo que reúne a atletas del circuito internacional.

Las y los competidores arribaron el viernes al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, inmueble que funge como sede oficial del evento, donde tomaron parte en la jornada de práctica libre. Las sesiones se realizaron en dos bloques, el primero de 9:00 a 13:00 horas y el segundo de 15:00 a 20:00, con el objetivo de reconocer el campo y ajustar detalles técnicos previo al inicio formal de la competencia.

TE PUEDE INTERESAR: Donovan Carrillo deslumbra con participación histórica en la Final del patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

La actividad oficial comenzará este sábado con las rondas clasificatorias, fase que definirá las posiciones rumbo a las eliminatorias que se disputarán más tarde tanto en la modalidad de arco recurvo como en compuesto.