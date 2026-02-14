Coahuilenses entran en acción en la Indoor World Series Mérida 500 con la Selección Mexicana
Cinco arqueros forman parte del equipo mexicano que participa en el torneo, donde más de 300 competidores de 14 países disputan las rondas clasificatorias y eliminatorias
Con participación dentro del representativo nacional, los coahuilenses Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez, Dafne Quintero, Matías Grande y Sebastián García iniciaron su agenda competitiva en la Indoor World Series Mérida 500, certamen de tiro con arco bajo techo que reúne a atletas del circuito internacional.
Las y los competidores arribaron el viernes al Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, inmueble que funge como sede oficial del evento, donde tomaron parte en la jornada de práctica libre. Las sesiones se realizaron en dos bloques, el primero de 9:00 a 13:00 horas y el segundo de 15:00 a 20:00, con el objetivo de reconocer el campo y ajustar detalles técnicos previo al inicio formal de la competencia.
La actividad oficial comenzará este sábado con las rondas clasificatorias, fase que definirá las posiciones rumbo a las eliminatorias que se disputarán más tarde tanto en la modalidad de arco recurvo como en compuesto.
Dentro del equipo mexicano, Ángela Ruiz, Ana Paula Vázquez y Matías Grande competirán en recurvo, mientras que Dafne Quintero y Sebastián García lo harán en compuesto. En este último caso, la monclovense Quintero llega tras haber obtenido la medalla de plata en el Indoor World Series Río 2025, etapa del circuito celebrada en diciembre pasado en Brasil.
La delegación nacional compartirá línea de tiro con más de 300 arqueros provenientes de 14 países, entre ellos figuras consolidadas del circuito. Entre las y los participantes destacan la salvadoreña Sofía Paiz, el británico Ajay Scott, así como los estadounidenses Alexis Ruiz y Nicholas D’Amour.
También forma parte del equipo mexicano la arquera Maya Barrera, quien ostenta el título mundial en esta modalidad bajo techo, lo que añade experiencia al grupo que buscará avanzar en las distintas rondas del certamen.
La Indoor World Series Mérida 500 forma parte del calendario internacional de competencias en sala y representa una oportunidad para que las y los arqueros midan su desempeño ante rivales de distintos países en el arranque de la temporada 2026. Los resultados de esta etapa serán clave para la suma de puntos dentro del ranking del circuito y para los procesos de selección rumbo a futuros compromisos internacionales.