Pete Crow-Armstrong hace historia: séptimo miembro del club 40-40

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    Pete Crow-Armstrong hace historia: séptimo miembro del club 40-40
    Pete Crow-Armstrong alcanzó los 40 robos de base ante los Marlins y se unió a un grupo de siete peloteros en MLB. FOTO: ESPECIAL

Con 45 jonrones y 40 bases robadas, el jardinero de Chicago refuerza su candidatura al MVP y comparte otra marca con Ohtani y Soriano

Pete Crow-Armstrong escribió su nombre entre los grandes de MLB. El jardinero de los Cachorros de Chicago se convirtió este jueves en el séptimo jugador de la historia con al menos 40 jonrones y 40 bases robadas en una misma temporada.

El estadounidense de 24 años completó la hazaña ante los Marlins de Miami, en Wrigley Field.

Recibió una base por bolas de Tyler Phillips al abrir la primera entrada y se lanzó hacia la intermedia en el primer pitcheo a Seiya Suzuki: era su robo 40 en 47 intentos.

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La afición respondió con gritos de “MVP”, mientras la pantalla del estadio anunció el registro. Crow-Armstrong llegó al encuentro con 45 cuadrangulares, por lo que su ingreso al club 40-40 reflejó una combinación de poder y velocidad pocas veces vista.

El partido se detuvo brevemente para que el público y sus compañeros celebraran juntos el logro.

Además, es el primer pelotero de los Cachorros en alcanzar el 40-40, una marca inédita para la franquicia de Chicago.

Antes que él lo consiguieron José Canseco, con Oakland en 1988; Barry Bonds, con San Francisco en 1996; Alex Rodríguez, con Seattle en 1998; Alfonso Soriano, con Washington en 2006; Ronald Acuña Jr., con Atlanta en 2023, y Shohei Ohtani, con los Dodgers en 2024.

Su producción también lo coloca en un círculo todavía más reducido: únicamente Soriano y Ohtani habían registrado al menos 45 jonrones y 40 robos durante una campaña de Grandes Ligas. Ahora, el jardinero central de Chicago es el tercer integrante.

El salto respecto a 2025 es claro. Crow-Armstrong terminó aquella temporada con 31 vuelacercas y 35 estafas.

En 2026 superó ambos registros personales y enlazó su segunda campaña consecutiva dentro del club 30-30, antes de alcanzar esta nueva frontera.

Su jonrón 45 llegó el domingo 20 de septiembre en la victoria de Chicago por 9-1 sobre Cincinnati.

Aquella tarde bateó de 5-3, produjo dos carreras, anotó tres y agregó un doble y una base robada para acercarse al objetivo que finalmente concretó ante Miami.

La actuación fortalece su candidatura al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Con apenas 24 años, Crow-Armstrong ya comparte una hazaña con seis figuras que marcaron distintas épocas del beisbol.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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