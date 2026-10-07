Muere El Búho Pineda en plena lucha libre: detienen al Hijo de Fishman tras martinete

La lucha libre está de luto. Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, murió durante una función celebrada entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles en Mineral de la Reforma. El réferi se desplomó tras recibir varios castigos durante el combate estelar.

Ocurrió en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, durante la función Deslealtades. En la lucha principal se enfrentaban el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG.

De acuerdo con los primeros reportes, el árbitro quedó involucrado en la acción y habría recibido un martinete aplicado por el Hijo de Fishman.

Esta maniobra, considerada prohibida por su peligrosidad en la lucha libre mexicana, consiste en colocar al oponente en posición invertida y proyectarlo hacia la lona, con riesgo de impacto en la cabeza y las vértebras cervicales.