Muere El Búho Pineda en plena lucha libre: detienen al Hijo de Fishman tras martinete
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La función Deslealtades, celebrada en Hidalgo, terminó en tragedia y abrió una investigación por posible homicidio culposo; los peritajes serán determinantes
La lucha libre está de luto. Gerardo Germán Pineda, conocido como El Búho, murió durante una función celebrada entre la noche del martes 6 y la madrugada del miércoles en Mineral de la Reforma. El réferi se desplomó tras recibir varios castigos durante el combate estelar.
Ocurrió en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, durante la función Deslealtades. En la lucha principal se enfrentaban el Hijo de Fishman y Máscara Sagrada NG.
De acuerdo con los primeros reportes, el árbitro quedó involucrado en la acción y habría recibido un martinete aplicado por el Hijo de Fishman.
Esta maniobra, considerada prohibida por su peligrosidad en la lucha libre mexicana, consiste en colocar al oponente en posición invertida y proyectarlo hacia la lona, con riesgo de impacto en la cabeza y las vértebras cervicales.
Tras el movimiento, Pineda permaneció inmóvil y los asistentes comenzaron a advertir que algo no estaba bien.
La función fue interrumpida para solicitar apoyo médico. Paramédicos acudieron al recinto y revisaron al réferi, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
No se ha establecido oficialmente que el martinete haya sido la causa directa de su muerte; ese punto deberá aclararse mediante los estudios periciales.
Elementos de seguridad de Mineral de la Reforma detuvieron al Hijo de Fishman y lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
Las autoridades investigan los hechos como un posible homicidio culposo y deberán determinar si existe responsabilidad penal. La detención no equivale a una sentencia de culpabilidad.
La promotora El Patrón Espectáculos informó que brindará asistencia jurídica al luchador y que su representante mantiene comunicación con la familia de Pineda.
También pidió respeto al proceso legal y evitar la difusión de versiones no confirmadas mientras continúan las indagatorias.
El Búho dejó una huella importante en el pancracio hidalguense.
Antes de ser réferi luchó cerca de 15 años como El Búho Negro II; después dedicó casi tres décadas al arbitraje, con presencia en la Arena Afición de Pachuca. Compartió el cuadrilátero con figuras como Mil Máscaras, Canek, Dos Caras, El Hijo del Santo y Blue Panther.