Rays vencen 3-1 a Guardians e igualan la Serie de Campeonato

Después de perder el primer compromiso, Tampa Bay encontró la respuesta que necesitaba con una combinación de bateo oportuno y trabajo desde el montículo. La diferencia se construyó en la cuarta entrada, cuando un error del antesalista de Cleveland cambió el desarrollo de un episodio que estaba cerca de terminar sin carreras.

Los Rays de Tampa Bay aprovecharon una falla defensiva de José Ramírez para tomar el control del segundo encuentro de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y vencer 3-1 a los Guardians de Cleveland, resultado con el que igualaron el enfrentamiento y evitaron quedar en desventaja de dos juegos.

La jugada ocurrió cuando José Ramírez no logró controlar una pelota que pudo representar el tercer out. La equivocación permitió que Víctor Mesa Jr. anotara, mientras Ben Williamson avanzó a segunda base y Chandler Simpson quedó en la antesala, situación que abrió el camino para que los locales tomaran la ventaja.

Los Rays no dejaron pasar la oportunidad. Liam Hicks conectó un sencillo al jardín central que llevó a Simpson y Williamson hasta el plato, ampliando la diferencia a 3-0 y colocando a Tampa Bay en una posición favorable para manejar el resto del encuentro.

El batazo de Hicks resultó determinante, pues produjo dos de las tres anotaciones de su equipo. La ofensiva local consiguió así el margen necesario para respaldar a sus lanzadores, mientras Cleveland tuvo que buscar la manera de recortar la distancia ante un rival que mantuvo el control durante buena parte del partido.

La actuación del abridor Freddy Peralta fue otro de los factores que inclinó el encuentro a favor de Tampa Bay. El lanzador trabajó durante seis entradas sin permitir carreras, aceptó cuatro imparables, concedió dos bases por bolas y ponchó a seis bateadores para apuntarse la victoria.

Su labor limitó las oportunidades de los Guardians y permitió que los Rays conservaran la ventaja construida con el ataque del cuarto episodio. Cleveland no encontró la forma de hacer daño durante las primeras seis entradas, por lo que llegó al último tercio del partido con la necesidad de reaccionar.

La primera anotación de los visitantes llegó en la séptima entrada. Chase DeLauter conectó un doblete hacia el jardín derecho que permitió a Patrick Bailey llegar al plato y reducir la diferencia a dos carreras.

Sin embargo, el intento de remontada no prosperó. El relevo de Tampa Bay respondió para frenar las aspiraciones de Cleveland y conservar la ventaja hasta el último out. Baker se encargó de cerrar el noveno episodio sin permitir mayores complicaciones y consiguió el salvamento.