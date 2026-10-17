Rays vencen 7-3 a Guardians y empatan la Serie de Campeonato 2026

Los Rays de Tampa Bay reaccionaron ante los Guardians de Cleveland y se llevaron la victoria 7-3 en el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2026, resultado que igualó la eliminatoria 2-2 y mantuvo a ambas novenas en la pelea por el boleto a la Serie Mundial. El mexicano Jonathan Aranda tuvo una participación importante en el triunfo al conectar dos imparables, impulsar dos carreras y anotar en dos ocasiones. El encuentro se disputó en el Progressive Field, donde Cleveland comenzó con ventaja, pero no logró contener la ofensiva visitante durante la segunda mitad del partido.

Los Guardians tomaron la delantera en la primera entrada con un sencillo de Steven Kwan, quien posteriormente anotó gracias a un imparable de Chase DeLauter para colocar el 1-0. Tampa Bay respondió en el tercer episodio. Yandy Díaz conectó un doblete y Aranda lo llevó al plato con un sencillo al jardín central para empatar la pizarra 1-1.

La igualdad se mantuvo hasta la sexta entrada, cuando los Rays aprovecharon dos bases por bolas consecutivas para colocar corredores en circulación. Junior Caminero conectó un doblete que permitió a Aranda anotar la carrera de la ventaja, con lo que Tampa Bay tomó el control del encuentro. La ofensiva visitante amplió la diferencia en el séptimo capítulo. Richie Palacios y Taylor Walls conectaron imparables antes de que Aranda volviera a responder con un batazo al jardín derecho que produjo dos carreras. Después, Chandler Simpson elevó de sacrificio para aumentar la ventaja a 5-1. Cleveland intentó mantenerse en la pelea. Travis Bazzana conectó un cuadrangular solitario y, más adelante, Brayan Rocchio impulsó otra carrera con un sencillo. Los Guardians redujeron la diferencia a 5-3, pero no consiguieron completar la remontada. En la novena entrada, Yandy Díaz conectó un jonrón de dos carreras ante Matt Festa para establecer el 7-3 definitivo y asegurar la victoria de Tampa Bay.

Con este resultado, los Rays empataron la Serie de Campeonato 2-2 después de que Cleveland ganara el primer encuentro 7-3 y el tercero 3-2, mientras que Tampa Bay se había impuesto 3-1 en el segundo duelo. El quinto partido está programado para el domingo 18 de octubre en Cleveland. Ambos equipos buscarán tomar ventaja en una eliminatoria que se disputa al mejor de siete encuentros y en la que todavía necesitan dos triunfos para avanzar a la Serie Mundial.