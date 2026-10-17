Coahuila brilla en el Nacional de Taekwondo G3: suma nueve medallas en Gómez Palacio

El taekwondo de Coahuila comenzó a cosechar medallas en el Torneo 35 de Taekwondo G3, que se celebra en el Auditorio Centenario de Gómez Palacio. De acuerdo con los resultados difundidos por la Asociación Taekwondo de Coahuila, la delegación estatal suma al menos nueve preseas: cuatro oros, tres platas y dos bronces. Entre los campeones destaca Dante Sosa, quien subió a lo más alto del podio en la categoría Cadete de menos de 57 kilogramos.

También conquistaron medallas doradas Ricardo Soto Olmos, Diego Chávez y Daniel Eli Navarro Balderas, protagonistas de una jornada que colocó a los coahuilenses entre los ganadores del certamen. Las platas llegaron por conducto de Sebastián Sandoval, subcampeón en Cadete de más de 65 kilogramos; Karla Borrego y Nicolás Ortega. Los tres lograron instalarse en sus respectivas finales y aportaron a la cuenta de preseas del estado. En cuanto a los terceros lugares, la asociación estatal destacó a Zazil Encina, además de otro competidor. Ambos consiguieron bronce en la competencia, que reúne a exponentes de distintas regiones del país.

El balance es parcial y puede aumentar conforme avancen los combates y la asociación publique nuevos resultados. La justa comenzó el viernes y contempla más de 1,200 participantes de 25 entidades, distribuidos en las categorías Infantil, Cadete, Juvenil y Adultos. Además de las medallas, el G3 representa una oportunidad para sumar puntos en el ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo. Los atletas buscan ubicarse entre los mejores de sus divisiones y obtener acceso al Grand Slam, previsto para noviembre. El certamen, de clasificación nacional, ofrece 30 puntos para el ranking federado. La actividad continuará hasta el domingo, cuando el tradicional Torneo San Francisco de Asís cerrará el programa. Para Coahuila, la cosecha temprana de podios confirma el protagonismo de sus jóvenes talentos en un torneo de alcance nacional.