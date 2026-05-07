Saraperos visita a Dorados en plena crisis y con José Molina como nuevo mánager

Saraperos de Saltillo llega a una de sus series más delicadas del arranque de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, cuando visite a los Dorados de Chihuahua en el Estadio Monumental, en un duelo directo entre los dos últimos lugares de la Zona Norte. La Nave Verde atraviesa una situación crítica. Después de perder la serie ante Acereros de Monclova y caer 10-5 en el tercer juego, el equipo saltillense quedó con marca de 4-13, último lugar del standing norteño, a nueve juegos de Sultanes de Monterrey, líder de la división. La crisis no solo se refleja en los números, también en la inestabilidad deportiva que llevó a la directiva a mover su primera pieza fuerte de la campaña.

El golpe más reciente llegó con el cambio de mánager. Mendy López dejó el banquillo tras un inicio irregular y, aunque Wilfredo Romero fue anunciado inicialmente como interino, el club oficializó la llegada del puertorriqueño José Molina como nuevo dirigente. Molina cuenta con 15 temporadas de experiencia como jugador en Grandes Ligas, trabajó en desarrollo de receptores con la organización de Angels y ya dirigió en la LMB a Algodoneros de Unión Laguna, equipo al que llevó al campeonato de la Zona Norte en 2023.

Saraperos llega con récord de 3-7 en sus últimos 10 juegos, dos derrotas consecutivas, 82 carreras anotadas y 104 permitidas, además de una diferencia negativa de -22. Su desempeño como visitante también ha sido una preocupación, con marca de 1-5 fuera del Estadio Francisco I. Madero, por lo que la gira ante Dorados aparece como una prueba inmediata para medir el efecto del cambio en el clubhouse. Dorados de Chihuahua tampoco vive un inicio cómodo. El equipo fronterizo se ubica noveno de la Zona Norte con marca de 6-11, racha de dos derrotas y registro de 3-7 en los últimos 10 juegos. Sin embargo, a diferencia de Saltillo, mantiene una diferencia positiva de carreras: 114 anotadas contra 107 recibidas, señal de que su ofensiva ha producido, aunque sin traducirse todavía en regularidad dentro del standing. Chihuahua viene de una serie complicada ante Rieleros de Aguascalientes, en la que perdió juegos de alta producción ofensiva. En el segundo de la serie cayó 10-9, con 15 imparables, pero cuatro errores terminaron pesando en el resultado; un día antes también había sufrido en un duelo de alto voltaje que terminó 13-11 a favor de Aguascalientes.

La serie luce como un cruce de urgencias. Para Saraperos, el objetivo será cortar la caída y comenzar la etapa de José Molina con una respuesta inmediata. Para Dorados, el compromiso representa la oportunidad de tomar distancia del último lugar y acercarse a la zona media de la división. Standing Zona Norte LMB 2026 Lugar Equipo G-P PCT Dif. 1 Sultanes 13-4 .765 — 2 Toros 10-6 .625 2.5 3 Rieleros 10-7 .588 3.0 4 Charros 9-8 .529 4.0 5 Tecos 9-8 .529 4.0 6 Acereros 9-9 .500 4.5 7 Caliente 8-9 .471 5.0 8 Algodoneros 7-10 .412 6.0 9 Dorados 6-11 .353 7.0 10 Saraperos 4-13 .235 9.0 ¿Cuándo juegan Saraperos vs Dorados? La serie se disputará de viernes a domingo en Chihuahua: Viernes 8 de mayo: Saraperos vs Dorados, 7:00 p.m. Sábado 9 de mayo: Saraperos vs Dorados, 6:00 p.m. Domingo 10 de mayo: Saraperos vs Dorados, 5:00 p.m. Los juegos podrán seguirse por LMB TV/Jonrón TV, plataforma enlazada desde los juegos oficiales de la liga, mientras que el duelo del sábado también aparece en la agenda de Claro Sports.

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