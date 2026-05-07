Saraperos visita a Dorados en plena crisis y con José Molina como nuevo mánager

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    Saraperos visita a Dorados en plena crisis y con José Molina como nuevo mánager
    Saraperos de Saltillo visita a Dorados de Chihuahua en una serie clave de la Zona Norte, ya con José Molina como nuevo mánager de la Nave Verde. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La Nave Verde llega al fondo de la Zona Norte de la LMB 2026 tras la salida de Mendy López; enfrentará a Chihuahua en una serie clave para intentar frenar el mal arranque

Saraperos de Saltillo llega a una de sus series más delicadas del arranque de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, cuando visite a los Dorados de Chihuahua en el Estadio Monumental, en un duelo directo entre los dos últimos lugares de la Zona Norte.

La Nave Verde atraviesa una situación crítica. Después de perder la serie ante Acereros de Monclova y caer 10-5 en el tercer juego, el equipo saltillense quedó con marca de 4-13, último lugar del standing norteño, a nueve juegos de Sultanes de Monterrey, líder de la división.

La crisis no solo se refleja en los números, también en la inestabilidad deportiva que llevó a la directiva a mover su primera pieza fuerte de la campaña.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/mendy-lopez-deja-el-banquillo-de-saraperos-en-plena-crisis-deportiva-KG20517159

El golpe más reciente llegó con el cambio de mánager. Mendy López dejó el banquillo tras un inicio irregular y, aunque Wilfredo Romero fue anunciado inicialmente como interino, el club oficializó la llegada del puertorriqueño José Molina como nuevo dirigente.

Molina cuenta con 15 temporadas de experiencia como jugador en Grandes Ligas, trabajó en desarrollo de receptores con la organización de Angels y ya dirigió en la LMB a Algodoneros de Unión Laguna, equipo al que llevó al campeonato de la Zona Norte en 2023.

Saraperos llega con récord de 3-7 en sus últimos 10 juegos, dos derrotas consecutivas, 82 carreras anotadas y 104 permitidas, además de una diferencia negativa de -22.

Su desempeño como visitante también ha sido una preocupación, con marca de 1-5 fuera del Estadio Francisco I. Madero, por lo que la gira ante Dorados aparece como una prueba inmediata para medir el efecto del cambio en el clubhouse.

Dorados de Chihuahua tampoco vive un inicio cómodo. El equipo fronterizo se ubica noveno de la Zona Norte con marca de 6-11, racha de dos derrotas y registro de 3-7 en los últimos 10 juegos.

Sin embargo, a diferencia de Saltillo, mantiene una diferencia positiva de carreras: 114 anotadas contra 107 recibidas, señal de que su ofensiva ha producido, aunque sin traducirse todavía en regularidad dentro del standing.

Chihuahua viene de una serie complicada ante Rieleros de Aguascalientes, en la que perdió juegos de alta producción ofensiva.

En el segundo de la serie cayó 10-9, con 15 imparables, pero cuatro errores terminaron pesando en el resultado; un día antes también había sufrido en un duelo de alto voltaje que terminó 13-11 a favor de Aguascalientes.

La serie luce como un cruce de urgencias. Para Saraperos, el objetivo será cortar la caída y comenzar la etapa de José Molina con una respuesta inmediata.

Para Dorados, el compromiso representa la oportunidad de tomar distancia del último lugar y acercarse a la zona media de la división.

Standing Zona Norte LMB 2026

Lugar Equipo G-P PCT Dif.

1 Sultanes 13-4 .765 —

2 Toros 10-6 .625 2.5

3 Rieleros 10-7 .588 3.0

4 Charros 9-8 .529 4.0

5 Tecos 9-8 .529 4.0

6 Acereros 9-9 .500 4.5

7 Caliente 8-9 .471 5.0

8 Algodoneros 7-10 .412 6.0

9 Dorados 6-11 .353 7.0

10 Saraperos 4-13 .235 9.0

¿Cuándo juegan Saraperos vs Dorados?

La serie se disputará de viernes a domingo en Chihuahua:

Viernes 8 de mayo: Saraperos vs Dorados, 7:00 p.m.

Sábado 9 de mayo: Saraperos vs Dorados, 6:00 p.m.

Domingo 10 de mayo: Saraperos vs Dorados, 5:00 p.m.

Los juegos podrán seguirse por LMB TV/Jonrón TV, plataforma enlazada desde los juegos oficiales de la liga, mientras que el duelo del sábado también aparece en la agenda de Claro Sports.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Previa

Localizaciones


Chihuahua

Organizaciones


Saraperos de Saltillo

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Torreón: Los votos por goteo

Torreón: Los votos por goteo
true

Sinaloa: AMLO sabía todo

Sesenta y cuatro años deberá pasar un hombre en prisión tras ser encontrado culpable de abusar y embarazar a una menor de edad en Nuevo León.

Por abusar y embarazar a un menor dan 64 años de prisión a un hombre, en NL
FGJCDMX reconoció omisiones en la búsqueda e identificación de Julio César Cervantes, cuyo cuerpo fue donado al IPN sin aviso.

Tras años, FGJCDMX ofrece disculpa por caso de Julio César Cervantes; cuerpo fue donado al IPN sin avisar
Frente frío 49 provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Frente frío provocará lluvias intensas, granizadas y posibles torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
Algunos beneficiarios podrán recibir hasta 24 mil pesos durante mayo de 2026, dependiendo del tipo de cultivo y las hectáreas registradas.

Estos beneficiarios del Banco del Bienestar recibirán pagos de hasta 24 mil pesos en mayo
Eiza González protagoniza este comercial de la plataforma de criptomonedas.

Causa Bitso expectativa con ‘película’ de Eiza González
Dennis te Kloese será el nuevo responsable del proyecto deportivo de Rayados, tras la salida de José Antonio “Tato” Noriega y la reestructura interna del club de Monterrey.

Oficial: Dennis te Kloese asume el mando deportivo de Rayados; Tato Noriega deja al Monterrey