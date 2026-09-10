Serie del Rey 2026: Toros y Olmecas llegan 1-1 al Juego 3; ¿cuándo se disputa?

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    Serie del Rey 2026: Toros y Olmecas llegan 1-1 al Juego 3; ¿cuándo se disputa?
    Toros de Tijuana respondió con cuatro jonrones en el segundo encuentro y viajará a Villahermosa con la Serie del Rey empatada ante Olmecas. FOTO: LMB

Villahermosa recibirá tres encuentros consecutivos y Tabasco tendrá la oportunidad de conquistar el campeonato frente a su afición

La Serie del Rey 2026 cambia de escenario con todo por decidir. Toros de Tijuana y Olmecas de Tabasco llegan empatados 1-1 al tercer juego, programado para el viernes en el Estadio Centenario del 27 de Febrero, en Villahermosa, a las 7:30 de la noche.

Después de dos encuentros en el Toros Mobil Park, ambos equipos necesitan tres victorias más para conquistar el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol.

Tabasco tendrá los siguientes tres compromisos en casa y la oportunidad de levantar el título ante su afición si gana todos.

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Los Olmecas dieron el primer golpe el martes al imponerse 7-1. Austin Warner encabezó el triunfo con seis entradas sin carrera y cinco ponches, mientras un ataque de cuatro anotaciones en el tercer episodio abrió el camino. José Godoy aportó un jonrón de dos carreras en la novena.

La respuesta fronteriza fue contundente: Tijuana ganó 13-2 el miércoles con 18 imparables y cuatro cuadrangulares.

El momento decisivo llegó en la quinta entrada, cuando fabricó diez carreras para romper un empate 1-1 y transformar un duelo cerrado en una exhibición de poder.

Franchy Cordero encabezó ese ataque con un grand slam; Junior Lake y Jonathan Guzmán también se volaron la barda en el mismo episodio.

Tomás Télis añadió otro cuadrangular en la sexta. Adonis Medina consiguió la victoria con cinco entradas de una carrera y tres ponches.

Para el Juego 3, Toros anunció a David Reyes como abridor, mientras Ronnie Williams está previsto por Olmecas.

El desafío de los locales será contener una ofensiva que despertó; los visitantes buscarán mantener la producción que les permitió equilibrar la final.

El calendario continuará el sábado 12 a las 7:00 p. m. y el domingo 13 a las 6:00 p. m., también en horario del centro de México.

Con la serie igualada, el quinto partido ya es necesario. Si todavía no hay campeón, la batalla volverá a Tijuana para el sexto y un eventual séptimo encuentro.

Tabasco disputa su primera final desde 1993, cuando consiguió su único campeonato. Tijuana persigue su tercera corona.

El tercer duelo definirá quién toma ventaja en una serie que ya mostró la capacidad de ambos para imponer condiciones.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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