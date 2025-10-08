Tigers y Cubs mantienen vivas sus esperanzas en las Series Divisionales

Los Tigers de Detroit y los Cubs de Chicago firmaron este miércoles triunfos cruciales en la postemporada de las Grandes Ligas, manteniendo con vida sus aspiraciones en las Series Divisionales. Detroit aplastó 9-3 a los Mariners de Seattle para empatar 2-2 la serie en la Liga Americana, mientras que los Cubs vencieron 4-3 a los Brewers de Milwaukee y se acercaron 1-2 en la Liga Nacional. En el Comerica Park, los Tigers respondieron con una ofensiva demoledora. Después de ir abajo 3-0, los felinos desataron su poder con cuadrangulares de Riley Greene, Javier Báez y Gleyber Torres, quienes encabezaron una remontada que silenció a Seattle. TE PUEDE INTERESAR: Muere Miguel Ángel Russo a los 69 años: su breve paso por México, al frente de Monarcas Morelia en 2001

Báez impulsó cuatro carreras y Greene conectó un jonrón de 454 pies que cambió el rumbo del encuentro. El abridor Casey Mize mantuvo a raya a la ofensiva rival durante cinco entradas, mientras el bullpen de Detroit cerró con autoridad para sellar la victoria. Con este resultado, la serie entre Tigers y Mariners se extenderá a un quinto y decisivo juego en Seattle, donde se definirá el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. En el otro frente, los Cubs de Chicago evitaron la eliminación al imponerse 4-3 a los Brewers de Milwaukee en el Wrigley Field. El duelo se mantuvo parejo hasta la novena entrada, cuando un wild pitch permitió que Ian Happ anotara la carrera que marcó la diferencia.