Tigers y Cubs mantienen vivas sus esperanzas en las Series Divisionales

Béisbol
/ 8 octubre 2025
    Tigers y Cubs mantienen vivas sus esperanzas en las Series Divisionales
    Riley Greene y Javier Báez lideraron la ofensiva de los Tigers en su triunfo 9-3 ante los Mariners; mientras que los Cubs evitaron la eliminación con una victoria de 4-3 sobre los Brewers. FOTO: AP

Los Tigers empataron su serie ante los Mariners con una ofensiva demoledora, mientras que los Cubs evitaron la eliminación con un triunfo agónico frente a los Brewers en la postemporada de la MLB

Los Tigers de Detroit y los Cubs de Chicago firmaron este miércoles triunfos cruciales en la postemporada de las Grandes Ligas, manteniendo con vida sus aspiraciones en las Series Divisionales.

Detroit aplastó 9-3 a los Mariners de Seattle para empatar 2-2 la serie en la Liga Americana, mientras que los Cubs vencieron 4-3 a los Brewers de Milwaukee y se acercaron 1-2 en la Liga Nacional.

En el Comerica Park, los Tigers respondieron con una ofensiva demoledora. Después de ir abajo 3-0, los felinos desataron su poder con cuadrangulares de Riley Greene, Javier Báez y Gleyber Torres, quienes encabezaron una remontada que silenció a Seattle.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Miguel Ángel Russo a los 69 años: su breve paso por México, al frente de Monarcas Morelia en 2001

Báez impulsó cuatro carreras y Greene conectó un jonrón de 454 pies que cambió el rumbo del encuentro.

El abridor Casey Mize mantuvo a raya a la ofensiva rival durante cinco entradas, mientras el bullpen de Detroit cerró con autoridad para sellar la victoria.

Con este resultado, la serie entre Tigers y Mariners se extenderá a un quinto y decisivo juego en Seattle, donde se definirá el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En el otro frente, los Cubs de Chicago evitaron la eliminación al imponerse 4-3 a los Brewers de Milwaukee en el Wrigley Field. El duelo se mantuvo parejo hasta la novena entrada, cuando un wild pitch permitió que Ian Happ anotara la carrera que marcó la diferencia.

La ofensiva de los Cubs fue liderada por Michael Busch, quien abrió con un jonrón de leadoff, y Pete Crow-Armstrong, autor de un imparable de dos carreras en la segunda entrada.

Jameson Taillon cumplió una labor sólida desde la lomita, y el bullpen resistió el intento final de remontada de los Brewers, quienes aún dominan la serie 2-1.

Con sus respectivas victorias, tanto Detroit como Chicago mantienen vivas sus esperanzas en la postemporada. Los Tigers buscarán completar su remontada en la Liga Americana, mientras que los Cubs intentarán forzar un quinto juego en la Nacional para seguir en carrera rumbo a la Serie Mundial.

Temas


resultados

Organizaciones


MLB
Seattle Mariners
Chicago Cubs

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
‘La Mera Mera’ es una tarjeta que otorga el gobierno de Coahuila, en manos de Manolo Jiménez, que busca brindar apoyo a las familias de escasos recursos.

¿Habrá nueva etapa de registro para tramitar la tarjeta ‘La Mera Mera’ en Coahuila? Esto se sabe
Morena expulsó al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, tras ser acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y enfrentar procesos judiciales por delitos como secuestro agravado y delincuencia organizada

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Morena de Hernán Bermúdez Requena
Esperan que en lo que resta del año siga aumentando el porcentaje de cumplimiento de ciudadanos.

Avanza recaudación por placas a un 53% en Coahuila; supera 2 mil millones de pesos
Lex Ashton ejecutó un ataque armado en el CCH Sur de la UNAM contra uno de sus compañeros, provocándole la muerte, el pasado 22 de septiembre.

Fiscalía de CDMX detiene a Lex Ashton por homicidio en CCH Sur; estaba hospitalizado
Este modelo busca garantizar transparencia, equidad y acceso real a una vivienda digna

Conavi anuncia tercera etapa del registro para la Vivienda del Bienestar 2025: fechas, módulos y requisitos
El periodista Carlos Jiménez difundió fotografías de los presuntos responsables del asesinato de Fede Dorcaz.

Publican FOTOS de presuntos asesinos de Fede Dorcaz, miembro del programa Hoy
LeBron James anunció su participación en una campaña para una marca de coñac y todo mundo pensó que reunió a la prensa para anunciar que se va.

Demanda aficionado a LeBron por causarle daño psicológico al no retirarse del basquetbol
Los críticos, sin embargo, señalan acciones como el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes en junio , las reflexiones sobre arrebatarle Groenlandia a Dinamarca y el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra como razones por las que no debería haber sido considerado para el codiciado premio.

¿Por qué Trump no recibió el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás?