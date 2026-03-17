Venezuela campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026: Derrota a Estados Unidos en la Final

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Béisbol
/ 17 marzo 2026
    Venezuela campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026: Derrota a Estados Unidos en la Final
    Venezuela se proclamó campeón del Clásico Mundial de Beisbol 2026 tras vencer 3-2 a Estados Unidos en una Final dramática, definida por el doble productor de Eugenio Suárez en la novena entrada. FOTO: AP

La novena vinotinto resistió la reacción estadounidense en Miami y selló su primer título internacional en el torneo más importante de selecciones del ‘Rey de los Deportes’

Venezuela escribió una de las páginas más grandes de su historia al derrotar 3-2 a Estados Unidos en la Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, resultado con el que se proclamó campeón por primera vez en este certamen.

La escuadra sudamericana pegó primero, soportó el empate en la recta final y encontró la carrera de la diferencia en la novena entrada para silenciar a la novena local en Miami.

El juego arrancó con dominio de los lanzadores, pero Venezuela logró romper el cero en la tercera alta. Salvador Pérez abrió la puerta, Ronald Acuña Jr. se embasó y luego avanzó junto a su compañero por un lanzamiento descontrolado.

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Después apareció Maikel García con un elevado de sacrificio al jardín central para mandar al plato la primera carrera del encuentro. En la quinta, Wilyer Abreu amplió la ventaja con un jonrón solitario de 414 pies al jardín central que puso el 2-0.

Estados Unidos estuvo contenido durante siete entradas, pero reaccionó en la octava baja. Bobby Witt Jr. negoció pasaporte y Bryce Harper castigó con un cuadrangular de 432 pies al central para igualar la pizarra 2-2, metiendo de nuevo a los norteamericanos en la pelea.

Cuando parecía que el choque se iría a extrainnings, Venezuela respondió con temple de campeón: en la novena, Luis Arráez recibió base por bolas, fue reemplazado por Sanoja, quien se robó la segunda, y luego Eugenio Suárez conectó un doble productor al jardín central para remolcar la carrera del 3-2 definitivo.

El cerrador Daniel Palencia bajó la cortina con autoridad al ponchar a Kyle Schwarber y Roman Anthony, además de forzar el out de Gunnar Henderson, para consumar la consagración venezolana.

Así llegaron Venezuela y Estados Unidos a la Final del Clásico Mundial 2026

Venezuela arribó al duelo por el campeonato con marca de 5-1. En la fase previa sumó triunfos sobre Países Bajos, Israel, Nicaragua y Japón, aunque también sufrió una derrota ante República Dominicana.

Ya en la etapa decisiva, eliminó al campeón defensor Japón con pizarra de 8-5 en cuartos de final y posteriormente remontó ante Italia para imponerse 4-2 en semifinales, resultado que le dio su primer boleto a una final del Clásico Mundial.

Por su parte, Estados Unidos también llegó con foja de 5-1. El conjunto de Mark DeRosa volvió a meterse a la pelea por el título tras superar a República Dominicana por 2-1 en semifinales, instalándose en su tercera final consecutiva dentro del torneo.

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Antes de ello, había mantenido una ruta sólida que le permitió ser protagonista nuevamente en Miami y disputar otra vez la corona del beisbol internacional.

Con esta victoria, Venezuela no solo consiguió una revancha simbólica tras lo ocurrido en ediciones anteriores, también se confirmó como la gran historia del Clásico Mundial de Beisbol 2026, al tumbar en el camino a potencias como Japón, Italia y finalmente a Estados Unidos para quedarse con el trofeo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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