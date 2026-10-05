Rashford: Barcelona lo desecha por alto costo y ahora el Manchester United no halla qué hacer con él

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    Rashford: Barcelona lo desecha por alto costo y ahora el Manchester United no halla qué hacer con él
    El delantero inglés regresó a Old Trafford después de una gran temporada cedido en Barcelona, pero su elevado salario complicó cualquier posibilidad de traspaso FOTO: ESPECIAL

Michael Carrick, técnico de los Red Devils quiere recuperarlo y darle una nueva oportunidad, pero el club busca su traspaso y a cualquier lugar que no sea un equipo rival directo

El futuro de Marcus Rashford volvió a convertirse en un asunto incómodo para el Manchester United. El delantero inglés regresó a Old Trafford después de una temporada cedido en Barcelona, donde tuvo un papel importante en la conquista de LaLiga, pero el club catalán finalmente decidió no hacer efectiva la opción para comprarlo de manera definitiva.

Rashford dejó buenos números durante su aventura en España, con 14 goles y 11 asistencias, pero Barcelona no estuvo dispuesto a pagar los 24 millones de libras necesarios para quedarse con sus servicios. En su lugar, el conjunto azulgrana apostó por Anthony Gordon, procedente del Newcastle.

El principal obstáculo para encontrarle un nuevo destino a Rashford parece estar en su contrato. El atacante percibe alrededor de 325 mil libras semanales, una cantidad que ha hecho prácticamente imposible que otro club de la Premier League asuma su ficha.

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Los posibles movimientos hacia Chelsea, Aston Villa y Tottenham se fueron descartando, mientras que el copropietario del United, Sir Jim Ratcliffe, tampoco habría aceptado facilitar una salida hacia rivales directos como Arsenal, Liverpool o Manchester City.

Con ese panorama, Rashford terminó quedándose en Manchester. Su contrato con los Red Devils se extiende hasta junio de 2028, por lo que el club todavía tiene que encontrar la manera de aprovechar una inversión que, por ahora, se ha convertido en un problema deportivo y económico.

CARRICK LE ABRE LA PUERTA

En medio de este escenario apareció una figura dispuesta a darle una nueva oportunidad: Michael Carrick.

El entrenador, quien asumió de manera definitiva el cargo en el Manchester United tras la salida de Ruben Amorim en enero de 2026, decidió mirar el regreso de Rashford como una oportunidad para comenzar de nuevo y no como una obligación de encontrarle una salida.

La relación entre ambos tiene además un componente especial. Carrick fue compañero de Rashford y estuvo presente en el debut del delantero con el primer equipo en 2016.

He jugado con él. Jugué en el partido en el que debutó, así que tenemos una historia en común”, recordó Carrick durante la pretemporada.

El técnico quedó especialmente satisfecho con la condición física del atacante después de sus primeros entrenamientos y dejó claro que cuenta con él.

Ha vuelto fenomenalmente bien. Está disfrutando de su fútbol. Se le ve en forma, se le ve fino, se le ve fuerte”, aseguró Carrick.

Mientras su futuro se discutía públicamente, Rashford también dejó clara su postura. El delantero utilizó sus redes sociales para pedir que la atención se concentrara en lo que ocurre dentro de la cancha.

Sería estupendo poder centrarme y jugar al fútbol sin que mi nombre aparezca cada día”, escribió.

Sus actuaciones también comenzaron a respaldar la decisión de Carrick. Rashford ha sido titular cuando estuvo disponible en los primeros compromisos de la Premier League 2026/27, aunque sufrió un golpe durante el empate 1-1 frente al Fulham del 20 de septiembre.

El ex jugador del United Nicky Butt resumió el dilema desde una perspectiva económica: si el club mantiene a un futbolista con un salario tan elevado, resulta difícil justificar que permanezca fuera de la alineación.

Si le estás pagando tanto dinero a alguien, no puedes simplemente no utilizarlo”, señaló Butt.

UN PROBLEMA QUE AHORA DEBE RESOLVER EL MANU

La situación parece clara: Barcelona ya no es una opción, ningún otro pretendiente ha asumido el contrato y Rashford continuará ligado al Manchester United hasta 2028.

Por eso, la apuesta de Carrick adquiere todavía mayor importancia. Si consigue recuperar la mejor versión del delantero, el United podría transformar un problema financiero en una solución deportiva.

Rashford tendrá ahora que responder en la cancha. El próximo gran compromiso de la Premier League está programado para el 10 de octubre, cuando Manchester United reciba al Tottenham. Será otra oportunidad para que el atacante demuestre que todavía puede tener un papel importante en Old Trafford.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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