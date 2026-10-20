Yankees apuestan por Aaron Boone: seguirá en 2027 pese a otro fracaso en Playoffs

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    Yankees apuestan por Aaron Boone: seguirá en 2027 pese a otro fracaso en Playoffs
    Aaron Boone continuará como mánager de los Yankees de Nueva York en 2027, pese a sumar nueve temporadas sin conquistar la Serie Mundial. FOTO: ESPECIAL

El estratega afrontará su décima campaña en el Bronx con 790 victorias en temporada regular, pero sin lograr romper la sequía de campeonatos

La continuidad de Aaron Boone al frente de los Yankees de Nueva York está encaminada para la temporada 2027 de las Grandes Ligas.

Pese a la eliminación en playoffs y las críticas por otro año sin título, el mánager regresará para su décima campaña consecutiva en el Bronx, de acuerdo con reportes respaldados por fuentes cercanas al club. La organización aún no ha emitido un anuncio oficial.

Boone, de 53 años, entrará en el último año de la extensión contractual que firmó en febrero de 2025.

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La decisión apunta a mantener la estabilidad deportiva después de una campaña que terminó con 93 victorias, pero también con un desenlace que volvió a frustrar a los aficionados.

Las lesiones de Judge, Gerrit Cole y Giancarlo Stanton condicionaron el año, aunque el equipo sí consiguió llegar a octubre.

Los Yankees barrieron a los Medias Rojas de Boston en la Serie de Comodines de la Liga Americana; sin embargo, fueron eliminados por los Rays de Tampa Bay, que ganaron los tres encuentros de la Serie Divisional.

La ofensiva y los errores defensivos quedaron bajo la lupa, junto con las decisiones del cuerpo técnico.

Aunque los resultados de octubre alimentan el debate sobre su permanencia, los números de Boone en temporada regular respaldan su continuidad.

Desde que tomó el cargo, acumula 790 triunfos y 565 derrotas, con porcentaje de .583, tres títulos de la División Este y ocho clasificaciones a postemporada en nueve campañas.

El punto pendiente es el campeonato. Nueva York no conquista la Serie Mundial desde 2009 y, bajo Boone, solamente llegó al Clásico de Otoño en 2024, cuando perdió ante los Dodgers de Los Ángeles.

Esa sequía pesa sobre una de las franquicias más exigentes del beisbol.

El respaldo de figuras como Aaron Judge y la confianza de la directiva han influido en la apuesta por la continuidad.

Sin embargo, 2027 será una prueba decisiva: Boone tendrá otra oportunidad de transformar sus buenas campañas regulares en el título que los Yankees llevan años persiguiendo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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