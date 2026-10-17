Blue Panther celebra 48 años de lucha libre en Torreón: el Maestro Lagunero vuelve a casa

La lucha libre lagunera tuvo un motivo especial de celebración el viernes: los 48 años de trayectoria profesional de Blue Panther, una de las máximas figuras del pancracio mexicano, cuyo aniversario motivó una función especial en la Arena Coliseo Tony Arellano. Genaro Vázquez, conocido como el Maestro Lagunero, regresó a su región de origen para conmemorar casi medio siglo sobre los cuadriláteros. La velada fue anunciada para las 8:45 de la noche en el recinto ubicado sobre la avenida Allende, entre Rodríguez y Cepeda, en el Centro de Torreón.

El combate estelar reunió al homenajeado con Brillante Junior y Onix, dos representantes del talento joven regional, para medirse a una tercia de rudos integrada por Averno, Difunto y Arleking. El encuentro fue concebido como el principal atractivo de una cartelera con cinco luchas. La rivalidad con Averno añadió un ingrediente particular al festejo. Apenas el 9 de octubre, Blue Panther enfrentó al integrante de Los Infernales durante otra celebración de su aniversario en la Arena México, donde consiguió el triunfo por descalificación tras un golpe prohibido de su adversario. En la semifinal de Torreón se anunció un duelo de relevos australianos: Gallo Lagunero, King Star y Bendito contra Kingperio, Rey Insólito e Hijo del Piloto Negro. Tackle Junior y Cochiloco aparecieron en un combate relámpago, mientras que otras dos confrontaciones completaron la función.

Instagram

El regreso del veterano luchador tuvo un significado especial para la afición de la Comarca Lagunera. Aunque desde hace años radica en la Ciudad de México, Blue Panther conserva un fuerte vínculo con la región que marcó sus inicios y a la que ha representado en escenarios nacionales e internacionales. Reconocido por su lucha a ras de lona y por el célebre Nudo Lagunero, el gladiador ha construido una trayectoria que también sirve de referencia para nuevas generaciones. Su aniversario colocó otra vez a Torreón en el mapa de la lucha libre mexicana.