Jalen Hurts queda fuera indefinidamente por un coágulo; Eagles pierden a su quarterback estrella

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    Jalen Hurts queda fuera indefinidamente por un coágulo; Eagles pierden a su quarterback estrella
    Jalen Hurts estará ausente al menos cuatro partidos, mientras los Eagles buscan recuperarse de un complicado inicio de temporada en la NFL. FOTO: ESPECIAL

Filadelfia coloca a su mariscal de campo en la lista de lesionados tras detectar movimiento en un coágulo. Tanner McKee tomará su lugar

Los Eagles de Filadelfia recibieron un golpe que complica su Temporada 2026.

Jalen Hurts, su quarterback titular y Jugador Más Valioso del Super Bowl LIX, permanecerá fuera por tiempo indefinido debido a un coágulo sanguíneo superficial detectado en una pantorrilla.

Este sábado 17 de octubre, la franquicia lo colocó en la lista de reservas por lesión (IR), decisión que lo obliga a perderse al menos cuatro partidos.

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Además del duelo del domingo ante Panthers, se ausentará frente a Cowboys, Commanders y Giants. Como Filadelfia descansará en la Semana 10, podría volver hasta la Semana 11, si recibe autorización médica.

El problema comenzó el 4 de octubre, cuando Hurts recibió un golpe con los tachones durante la derrota ante los Rams. El 8 de octubre pidió atención por molestias en la pantorrilla, pero siguió entrenando y viajó con el equipo a Londres.

Una ecografía antes del encuentro contra Jaguars reveló el coágulo. Tras evaluar los estudios, los médicos permitieron que jugara aquel compromiso, en el que lanzó para 220 yardas y un touchdown.

Sin embargo, una revisión realizada el miércoles 14 de octubre mostró que el coágulo se había desplazado, por lo que los Eagles frenaron su actividad.

Filadelfia no ha comunicado un plazo definitivo de recuperación ni el tratamiento que seguirá su estrella. El equipo subrayó que la salud y la seguridad del jugador están por encima de cualquier objetivo deportivo.

La ausencia llega en un momento delicado: los Eagles registran marca de 2-3 y acumulan tres derrotas consecutivas. Hurts suma 933 yardas por pase, ocho anotaciones y tres intercepciones durante la campaña.

Tanner McKee será el encargado de dirigir la ofensiva ante Carolina, mientras Fialdelfia reforzó la posición con Joe Milton, procedente del equipo de prácticas de Dallas.

Sin su principal referente, los Eagles deberán buscar una reacción inmediata mientras esperan noticias sobre la evolución de Hurts.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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