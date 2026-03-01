Brandon Moreno pierde en UFC México 2026 ante Lone’er Kavanagh en la Arena CDMX

La noche del sábado en la Arena CDMX no terminó como esperaba la afición mexicana. El tijuanense Brandon Moreno cayó por decisión unánime ante Lone’er Kavanagh en la pelea estelar de UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh, resultado que frena sus aspiraciones dentro de la división mosca de la Ultimate Fighting Championship.

Desde el arranque, Kavanagh marcó el ritmo con combinaciones largas y desplazamientos laterales que complicaron al excampeón mexicano. Moreno intentó presionar y acortar la distancia, pero el británico respondió con volumen de golpeo y defensa efectiva ante los intentos de derribo.

La pelea, pactada a cinco asaltos, se desarrolló con dominio táctico del europeo, quien manejó mejor los tiempos y conectó los impactos más claros a lo largo de los rounds.

