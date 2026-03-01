Brandon Moreno pierde en UFC México 2026 ante Lone’er Kavanagh en la Arena CDMX
Brandon Moreno perdió en la función estelar de UFC México 2026 ante Lone’er Kavanagh en la Arena CDMX, resultado que complica su camino rumbo al título del peso mosca
La noche del sábado en la Arena CDMX no terminó como esperaba la afición mexicana. El tijuanense Brandon Moreno cayó por decisión unánime ante Lone’er Kavanagh en la pelea estelar de UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh, resultado que frena sus aspiraciones dentro de la división mosca de la Ultimate Fighting Championship.
Desde el arranque, Kavanagh marcó el ritmo con combinaciones largas y desplazamientos laterales que complicaron al excampeón mexicano. Moreno intentó presionar y acortar la distancia, pero el británico respondió con volumen de golpeo y defensa efectiva ante los intentos de derribo.
La pelea, pactada a cinco asaltos, se desarrolló con dominio táctico del europeo, quien manejó mejor los tiempos y conectó los impactos más claros a lo largo de los rounds.
Aunque Moreno cerró fuerte algunos episodios y buscó el intercambio frontal para encender al público capitalino, no fue suficiente para inclinar las tarjetas a su favor.
Al término del combate, los jueces entregaron una decisión unánime para Kavanagh, desatando la sorpresa en un inmueble que registró una entrada destacada y que respaldó en todo momento al peleador nacido en Tijuana.
La derrota representa un golpe importante para Moreno, quien buscaba reencontrarse con la victoria en casa y acercarse nuevamente a la conversación por el campeonato del peso mosca. El resultado lo obliga a replantear su ruta dentro de una división cada vez más competitiva.
Por su parte, Kavanagh suma el triunfo más relevante de su carrera y se perfila como contendiente serio dentro del ranking.
Haber vencido a un excampeón en territorio mexicano eleva su proyección internacional y lo coloca en la antesala de peleas de mayor trascendencia.
La función en la Arena CDMX volvió a demostrar la conexión entre la UFC y la afición mexicana, aunque esta vez el desenlace no fue el esperado para el representante local.