Broncos recuperan a Bo Nix, pero la situación legal de Jonathon Cooper enciende las alarmas

Nix participó por primera vez en las prácticas desde que sufrió una fractura en el tobillo derecho durante la victoria de Denver sobre Buffalo en los playoffs divisionales de enero. Aunque trabajó con ciertas limitaciones, el mariscal de campo dejó claro que se siente completamente recuperado y sugirió que podría haber hecho más de lo que el equipo le permitió durante la sesión.

Los Broncos de Denver comenzaron su minicampamento obligatorio con dos historias que acapararon la atención: el esperado regreso del quarterback Bo Nix a los entrenamientos y la ausencia del apoyador Jonathon Cooper , quien enfrenta una complicada situación legal.

El entrenador Sean Payton se mostró optimista sobre la evolución de su quarterback y aseguró que no tiene dudas de que recuperará por completo la movilidad que lo caracteriza. Por su parte, Nix afirmó que su tobillo se encuentra “como nuevo” tras la cirugía realizada en enero y un procedimiento adicional de limpieza efectuado durante la primavera.

La otra cara de la moneda fue la ausencia de Cooper. El linebacker de 28 años fue excusado del minicampamento mientras atiende asuntos legales y personales derivados de dos arrestos ocurridos en un lapso de una semana.

El primer incidente se produjo el 5 de junio, cuando fue detenido tras un presunto caso de violencia doméstica que involucró a su novia. De acuerdo con documentos judiciales, Cooper habría sujetado a la mujer por el cuello, impedido que abandonara el lugar y la habría derribado en varias ocasiones. También se le acusa de destruir su teléfono celular.

Tanto Cooper como su pareja enfrentaron cargos relacionados con violencia doméstica, aunque posteriormente al jugador se le añadieron acusaciones más graves, incluyendo asalto en segundo grado por estrangulamiento y asalto en tercer grado.

Tras ese arresto, las autoridades emitieron una orden de protección que le prohibía contactar a la presunta víctima. Sin embargo, una semana más tarde fue arrestado nuevamente por presuntamente violar dicha orden, sumando cuatro cargos adicionales.