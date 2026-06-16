Broncos recuperan a Bo Nix, pero la situación legal de Jonathon Cooper enciende las alarmas

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    Broncos recuperan a Bo Nix, pero la situación legal de Jonathon Cooper enciende las alarmas
    Los Denver Broncos inician el minicampamento rumbo a la temporada 2026-2027. El caso de Cooper preocupa por ser uno de los mejores defensivos de la NFL. FOTOS: ESPECIAL

Mientras el quarterback regresa a los entrenamientos tras superar una lesión de tobillo, Denver afronta la ausencia del linebacker, quien enfrenta múltiples cargos relacionados con violencia doméstica

Los Broncos de Denver comenzaron su minicampamento obligatorio con dos historias que acapararon la atención: el esperado regreso del quarterback Bo Nix a los entrenamientos y la ausencia del apoyador Jonathon Cooper, quien enfrenta una complicada situación legal.

Nix participó por primera vez en las prácticas desde que sufrió una fractura en el tobillo derecho durante la victoria de Denver sobre Buffalo en los playoffs divisionales de enero. Aunque trabajó con ciertas limitaciones, el mariscal de campo dejó claro que se siente completamente recuperado y sugirió que podría haber hecho más de lo que el equipo le permitió durante la sesión.

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El entrenador Sean Payton se mostró optimista sobre la evolución de su quarterback y aseguró que no tiene dudas de que recuperará por completo la movilidad que lo caracteriza. Por su parte, Nix afirmó que su tobillo se encuentra “como nuevo” tras la cirugía realizada en enero y un procedimiento adicional de limpieza efectuado durante la primavera.

La otra cara de la moneda fue la ausencia de Cooper. El linebacker de 28 años fue excusado del minicampamento mientras atiende asuntos legales y personales derivados de dos arrestos ocurridos en un lapso de una semana.

El primer incidente se produjo el 5 de junio, cuando fue detenido tras un presunto caso de violencia doméstica que involucró a su novia. De acuerdo con documentos judiciales, Cooper habría sujetado a la mujer por el cuello, impedido que abandonara el lugar y la habría derribado en varias ocasiones. También se le acusa de destruir su teléfono celular.

Tanto Cooper como su pareja enfrentaron cargos relacionados con violencia doméstica, aunque posteriormente al jugador se le añadieron acusaciones más graves, incluyendo asalto en segundo grado por estrangulamiento y asalto en tercer grado.

Tras ese arresto, las autoridades emitieron una orden de protección que le prohibía contactar a la presunta víctima. Sin embargo, una semana más tarde fue arrestado nuevamente por presuntamente violar dicha orden, sumando cuatro cargos adicionales.

Los Broncos reconocieron públicamente su decepción tras conocer el segundo arresto. La situación resulta especialmente delicada porque Cooper se había consolidado como una pieza fundamental de la defensiva del equipo. En las últimas tres temporadas registró 27 capturas de quarterback y 180 tackleadas combinadas, números que lo perfilaban como uno de los titulares para la campaña 2026.

Ahora, además del proceso judicial en curso, el apoyador podría enfrentar medidas disciplinarias por parte de la NFL, lo que deja en incertidumbre su disponibilidad para la próxima temporada.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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