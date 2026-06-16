Giuliana Olmos amarga la gira de retorno de Serena Williams: triunfo histórico de la mexicana en Berlín
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La tenista azteca derrotó junto a Erin Routliffe a Williams y Karolina Muchova en dobles, en un triunfo de alto impacto rumbo a Wimbledon
Giuliana Olmos firmó una de las victorias más resonantes para el tenis mexicano en la temporada, luego de derrotar a la histórica Serena Williams en el WTA 500 de Berlín, dentro de la modalidad de dobles femenil.
La mexicana hizo pareja con la neozelandesa Erin Routliffe y ambas impusieron condiciones ante Serena Williams y la checa Karolina Muchova, a quienes vencieron por doble 6-4 en la primera ronda del torneo alemán, disputado sobre césped.
El resultado tomó mayor relevancia por el contexto: Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en singles y una de las figuras más importantes en la historia del tenis, se encuentra en plena preparación rumbo a Wimbledon, donde volverá a competir en dobles junto a su hermana Venus Williams.
Olmos y Routliffe mostraron solidez en los momentos clave del partido, sostuvieron la presión ante una dupla de enorme nombre y aprovecharon los quiebres necesarios para cerrar el encuentro en sets corridos.
Para Giuliana Olmos, especialista en dobles y una de las tenistas mexicanas más constantes en el circuito WTA, el triunfo representa un golpe de autoridad en la gira sobre césped, especialmente por haberlo conseguido ante una rival de la dimensión histórica de Serena.
La victoria también aumenta la visibilidad del tenis mexicano en el escenario internacional, ya que Olmos volvió a colocar su nombre en una conversación de alto impacto dentro del circuito femenil.
Con este resultado, Giuliana Olmos y Erin Routliffe avanzaron a la siguiente ronda del WTA 500 de Berlín, donde enfrentarán a la dupla conformada por Nicole Melichar-Martínez y Sara Errani, una prueba de alto nivel para buscar mantenerse con vida en el torneo.
Más allá del avance, la imagen de Olmos superando a Serena Williams queda como una postal especial para el deporte mexicano: una raqueta nacional venciendo a una leyenda viva del tenis mundial en territorio europeo.