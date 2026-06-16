Giuliana Olmos amarga la gira de retorno de Serena Williams: triunfo histórico de la mexicana en Berlín

Giuliana Olmos firmó una de las victorias más resonantes para el tenis mexicano en la temporada, luego de derrotar a la histórica Serena Williams en el WTA 500 de Berlín, dentro de la modalidad de dobles femenil.

La mexicana hizo pareja con la neozelandesa Erin Routliffe y ambas impusieron condiciones ante Serena Williams y la checa Karolina Muchova, a quienes vencieron por doble 6-4 en la primera ronda del torneo alemán, disputado sobre césped.

El resultado tomó mayor relevancia por el contexto: Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en singles y una de las figuras más importantes en la historia del tenis, se encuentra en plena preparación rumbo a Wimbledon, donde volverá a competir en dobles junto a su hermana Venus Williams.