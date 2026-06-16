Giuliana Olmos amarga la gira de retorno de Serena Williams: triunfo histórico de la mexicana en Berlín

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    Giuliana Olmos amarga la gira de retorno de Serena Williams: triunfo histórico de la mexicana en Berlín
    La mexicana hizo pareja con Erin Routliffe para vencer en sets corridos a Williams y Muchova. FOTO: EFE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Tenis
resultados

Localizaciones


Berlín

Personajes


Serena Williams

Organizaciones


WTA

La tenista azteca derrotó junto a Erin Routliffe a Williams y Karolina Muchova en dobles, en un triunfo de alto impacto rumbo a Wimbledon

Giuliana Olmos firmó una de las victorias más resonantes para el tenis mexicano en la temporada, luego de derrotar a la histórica Serena Williams en el WTA 500 de Berlín, dentro de la modalidad de dobles femenil.

La mexicana hizo pareja con la neozelandesa Erin Routliffe y ambas impusieron condiciones ante Serena Williams y la checa Karolina Muchova, a quienes vencieron por doble 6-4 en la primera ronda del torneo alemán, disputado sobre césped.

El resultado tomó mayor relevancia por el contexto: Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam en singles y una de las figuras más importantes en la historia del tenis, se encuentra en plena preparación rumbo a Wimbledon, donde volverá a competir en dobles junto a su hermana Venus Williams.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/historico-mbappe-el-record-que-rompio-en-el-triunfo-de-francia-sobre-senegal-KE21437683

Olmos y Routliffe mostraron solidez en los momentos clave del partido, sostuvieron la presión ante una dupla de enorme nombre y aprovecharon los quiebres necesarios para cerrar el encuentro en sets corridos.

Para Giuliana Olmos, especialista en dobles y una de las tenistas mexicanas más constantes en el circuito WTA, el triunfo representa un golpe de autoridad en la gira sobre césped, especialmente por haberlo conseguido ante una rival de la dimensión histórica de Serena.

La victoria también aumenta la visibilidad del tenis mexicano en el escenario internacional, ya que Olmos volvió a colocar su nombre en una conversación de alto impacto dentro del circuito femenil.

Con este resultado, Giuliana Olmos y Erin Routliffe avanzaron a la siguiente ronda del WTA 500 de Berlín, donde enfrentarán a la dupla conformada por Nicole Melichar-Martínez y Sara Errani, una prueba de alto nivel para buscar mantenerse con vida en el torneo.

Más allá del avance, la imagen de Olmos superando a Serena Williams queda como una postal especial para el deporte mexicano: una raqueta nacional venciendo a una leyenda viva del tenis mundial en territorio europeo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tenis
resultados

Localizaciones


Berlín

Personajes


Serena Williams

Organizaciones


WTA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Compras en línea

Compras en línea
true

Cómo esconden el desabasto de gasolina

Entre los casos recientes sobresale la captura de un presunto integrante de una organización criminal que operaba en Tamaulipas extorsionando a empresarios y comerciantes.

Gobierno de Sheinbaum reporta detención de 56 mil personas por delitos de alto impacto, en lo que va del sexenio
Además del financiamiento, Harfuch dijo que el CJNG también aportaba “refuerzos de personal por el sur de Sinaloa”.

Financiaba ‘Mencho’ a facción de ‘Los Chapitos’: García Harfuch
Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias torrenciales, y fuertes vientos a estos estados
Resolvemos las dudas sobre la obligatoriedad de la nueva CURP Biométrica en México durante 2026.

CURP Biométrica 2026: ¿Quiénes SÍ y quiénes NO deben tramitarla de forma obligatoria?
El primer adelanto mostró el regreso de los personajes principales, nuevas incorporaciones al elenco y una decisión en el doblaje latino que ha llamado especialmente la atención.

¡Está de regreso!... ‘Shrek 5’ presenta su primer tráiler sin la voz de Alfonso Obregón (Video)
El atleta de Torreón celebró la medalla de oro y su clasificación a Santo Domingo 2026.

Esgrimista coahuilense Tommaso Archilei clasifica a Santo Domingo 2026 tras ganar oro en nacional