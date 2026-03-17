Broncos sacuden la NFL: adquieren a Jaylen Waddle en canje millonario con Miami
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Considerado uno de los receptores más veloces de la NFL, éste aportará explosividad a la ofensiva de Denver, que ha tenido problemas de consistencia
Los Denver Broncos protagonizaron uno de los movimientos más impactantes del mercado al adquirir al receptor abierto Jaylen Waddle en un acuerdo con los Miami Dolphins, enviando tres selecciones del draft, incluida una de primera ronda, según reportes de Associated Press.
El trato, que aún no ha sido anunciado oficialmente, contempla que Miami reciba la selección global número 30 del Draft de la NFL, además de picks de tercera y cuarta ronda. Por su parte, Denver obtiene a Waddle y también una selección de cuarta ronda.
La llegada del receptor fortalece de inmediato el ataque de los Broncos, ya que se convierte en un objetivo de élite para el mariscal de campo Bo Nix, quien ahora contará también con el apoyo de Courtland Sutton. El equipo busca potenciar una ofensiva aérea que finalizó en el puesto 11 de la NFL la temporada pasada.
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Denver viene de una campaña destacada en la que fue el sembrado número 1 de la AFC, aunque su camino terminó en el juego de campeonato de la conferencia, donde cayó ante los New England Patriots sin Nix, quien sufrió una lesión de tobillo en la ronda divisional ante los Buffalo Bills.
En cuanto a Waddle, el receptor —seleccionado en la primera ronda del Draft 2021— inició su carrera con tres temporadas consecutivas superando las 1,000 yardas por recepción, aunque no ha vuelto a alcanzar esa marca desde 2023.
Con este movimiento, los Broncos envían un claro mensaje: buscan consolidarse como contendientes serios al título con una ofensiva más explosiva y profunda.
Jaylen Waddle es un receptor abierto estadounidense considerado uno de los jugadores más explosivos de la NFL gracias a su velocidad y capacidad para generar jugadas grandes. Nació el 25 de noviembre de 1998 en Houston, Texas, y desde sus años como prospecto destacó por su habilidad para desmarcarse y su versatilidad como regresador de patadas.
Su trayectoria universitaria se desarrolló con los Alabama Crimson Tide, donde formó parte de uno de los programas más dominantes del fútbol colegial. Bajo el mando de Nick Saban, Waddle brilló como un arma ofensiva dinámica, acumulando yardas tanto por recepción como en equipos especiales. A pesar de sufrir una lesión en 2020, regresó para el campeonato nacional, consolidando su reputación como un jugador determinante en momentos clave.
En 2021 fue seleccionado en la sexta posición global del Draft de la NFL por los Miami Dolphins, donde tuvo un impacto inmediato al romper el récord de recepciones para un novato en la liga. Desde entonces, ha registrado tres temporadas consecutivas con más de 1,000 yardas por recepción, convirtiéndose en uno de los principales objetivos ofensivos del equipo y en una de las estrellas jóvenes más destacadas de la NFL.