Broncos sacuden la NFL: adquieren a Jaylen Waddle en canje millonario con Miami

Los Denver Broncos protagonizaron uno de los movimientos más impactantes del mercado al adquirir al receptor abierto Jaylen Waddle en un acuerdo con los Miami Dolphins, enviando tres selecciones del draft, incluida una de primera ronda, según reportes de Associated Press.

El trato, que aún no ha sido anunciado oficialmente, contempla que Miami reciba la selección global número 30 del Draft de la NFL, además de picks de tercera y cuarta ronda. Por su parte, Denver obtiene a Waddle y también una selección de cuarta ronda.

La llegada del receptor fortalece de inmediato el ataque de los Broncos, ya que se convierte en un objetivo de élite para el mariscal de campo Bo Nix, quien ahora contará también con el apoyo de Courtland Sutton. El equipo busca potenciar una ofensiva aérea que finalizó en el puesto 11 de la NFL la temporada pasada.

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Denver viene de una campaña destacada en la que fue el sembrado número 1 de la AFC, aunque su camino terminó en el juego de campeonato de la conferencia, donde cayó ante los New England Patriots sin Nix, quien sufrió una lesión de tobillo en la ronda divisional ante los Buffalo Bills.

En cuanto a Waddle, el receptor —seleccionado en la primera ronda del Draft 2021— inició su carrera con tres temporadas consecutivas superando las 1,000 yardas por recepción, aunque no ha vuelto a alcanzar esa marca desde 2023.

Con este movimiento, los Broncos envían un claro mensaje: buscan consolidarse como contendientes serios al título con una ofensiva más explosiva y profunda.