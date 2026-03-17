Movimientos en Saltillo: Saraperos recorta roster y libera a Emmanuel Ávila y Aldo Flores

La pretemporada continúa su curso y con ella también los movimientos internos en el roster de Saraperos de Saltillo, que este día anunció modificaciones en su lista de reservas, destacando la salida de dos jugadores que formaban parte de su estructura reciente.

El club informó la baja de Jesús Emmanuel Ávila Gámez, jugador de cuadro originario de Los Mochis, Sinaloa, quien estaba registrado dentro del grupo de peloteros nacidos en México. Ávila se desempeña como infielder y bateador derecho, perfil que suele aportar versatilidad en el cuadro, especialmente en posiciones intermedias.

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A este movimiento se suma la salida de Aldo Flores López, también infielder, originario de Calvillo, Aguascalientes, quien se encontraba dentro de la lista de jugadores no nacidos en México. Flores, al igual que Ávila, es bateador derecho, lo que sugiere que el equipo está realizando ajustes específicos en ese sector del campo.