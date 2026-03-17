Movimientos en Saltillo: Saraperos recorta roster y libera a Emmanuel Ávila y Aldo Flores
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La Nave Verde continúa con movimientos en su plantilla al dar de baja a dos jugadores del cuadro, en una etapa clave donde el club define los lugares disponibles rumbo al inicio de la temporada
La pretemporada continúa su curso y con ella también los movimientos internos en el roster de Saraperos de Saltillo, que este día anunció modificaciones en su lista de reservas, destacando la salida de dos jugadores que formaban parte de su estructura reciente.
El club informó la baja de Jesús Emmanuel Ávila Gámez, jugador de cuadro originario de Los Mochis, Sinaloa, quien estaba registrado dentro del grupo de peloteros nacidos en México. Ávila se desempeña como infielder y bateador derecho, perfil que suele aportar versatilidad en el cuadro, especialmente en posiciones intermedias.
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A este movimiento se suma la salida de Aldo Flores López, también infielder, originario de Calvillo, Aguascalientes, quien se encontraba dentro de la lista de jugadores no nacidos en México. Flores, al igual que Ávila, es bateador derecho, lo que sugiere que el equipo está realizando ajustes específicos en ese sector del campo.
Si bien ninguno de los dos peloteros tuvo un rol protagónico reciente con el primer equipo, ambos formaban parte del grupo que competía por un lugar en el roster final. Estos movimientos suelen responder a la necesidad de abrir espacios para nuevas incorporaciones o para definir la base con la que el equipo afrontará la temporada.
Hasta el momento, no se han detallado los siguientes pasos en la carrera de Ávila y Flores, aunque este tipo de decisiones es común en la etapa de evaluación previa al arranque de campaña.
Con estos ajustes, Saraperos continúa delineando su plantilla, en un proceso donde cada movimiento apunta a consolidar un equipo competitivo y equilibrado en todas sus líneas