¿Brujería o coincidencia?... el día en que murieron los 11 jugadores de un equipo africano en la cancha por la caída de un rayo

El partido, programado originalmente para las 19:00 horas, tuvo que ser reprogramado una hora debido a las condiciones meteorológicas. La presencia de rayos en los alrededores del inmueble llevó a las autoridades a tomar precauciones antes de permitir el inicio del encuentro.

El fútbol volvió a quedar bajo la mirada del clima. Antes del esperado encuentro entre México y Ecuador dentro del Mundial 2026 , una fuerte tormenta eléctrica obligó a modificar los planes en el Estadio Azteca , generando preocupación entre aficionados y jugadores.

El episodio recordó una de las historias más impactantes y extrañas del deporte: la muerte de 11 futbolistas de un equipo africano que fueron alcanzados por un rayo mientras disputaban un partido oficial.

Aunque algunos años después surgieron rumores relacionados con brujería y supersticiones, los expertos han señalado que aquel hecho fue una tragedia provocada por un fenómeno natural extremo.

La coincidencia entre una tormenta eléctrica durante un Mundial y aquel recuerdo histórico volvió a poner sobre la mesa la relación entre el fútbol y los eventos climáticos que han marcado momentos inolvidables.

EL DÍA EN QUE UN RAYO TERMINÓ CON UN EQUIPO COMPLETO

La tragedia ocurrió el 28 de octubre de 1998 en la República Democrática del Congo, durante un partido entre el equipo Bena Tshadi y su rival Basanga, en la provincia de Kasai.

El encuentro transcurría con normalidad cuando una descarga eléctrica cayó directamente sobre el terreno de juego. El impacto provocó la muerte inmediata de 11 jugadores del Bena Tshadi, todos ellos jóvenes futbolistas que se encontraban disputando el partido.

Lo más llamativo del caso fue que los integrantes del equipo contrario quedaron prácticamente ilesos, una situación que provocó especulaciones y alimentó historias populares sobre posibles explicaciones sobrenaturales.

La noticia recorrió el mundo y durante años se convirtió en una de las tragedias más recordadas relacionadas con el fútbol y los fenómenos meteorológicos.

Los especialistas explicaron que un rayo puede impactar zonas específicas de una cancha y afectar principalmente a quienes se encuentran en una posición vulnerable, especialmente en espacios abiertos.

Como dato curioso, las personas pueden ser afectadas por un rayo incluso sin recibir el impacto directo, debido a la llamada “corriente de tierra”, que puede desplazarse por superficies húmedas y alcanzar a quienes se encuentran cerca.

BRUJERÍA, MITOS Y EXPLICACIONES CIENTÍFICAS

Después de la tragedia comenzaron a circular versiones que hablaban de una posible brujería o una acción intencional contra el equipo africano. Estas teorías surgieron principalmente porque solo un grupo de jugadores murió mientras los rivales sobrevivieron.

Sin embargo, no existen pruebas que respalden una causa sobrenatural. Los análisis posteriores apuntaron a una explicación meteorológica relacionada con la descarga eléctrica y las condiciones del terreno.

En muchas regiones del mundo, especialmente donde existen fuertes tradiciones culturales alrededor del fútbol, las tragedias deportivas suelen mezclarse con creencias populares y relatos transmitidos durante generaciones.

El caso del Bena Tshadi quedó como ejemplo de cómo un fenómeno natural puede adquirir diferentes interpretaciones dependiendo del contexto social.

La ciencia ha establecido que los rayos son descargas eléctricas de enorme potencia que buscan el camino más rápido hacia la superficie terrestre, y cualquier estructura o persona expuesta puede convertirse en un punto vulnerable.

EL FÚTBOL Y LOS RIESGOS DE LAS TORMENTAS ELÉCTRICAS

El retraso del partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 recordó que los eventos deportivos también dependen de factores externos como el clima.

Las tormentas eléctricas representan uno de los principales riesgos para actividades al aire libre debido a la posibilidad de descargas repentinas.

Por esta razón, los protocolos internacionales establecen que los encuentros pueden detenerse o retrasarse cuando existen condiciones peligrosas para jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

El episodio del Estadio Azteca no tuvo consecuencias similares a la tragedia africana, pero sirvió como recordatorio de que incluso los escenarios deportivos más importantes están expuestos a la fuerza de la naturaleza.