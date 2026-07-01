Más de un millón de aficionados celebraron en CDMX tras triunfo de México ante Ecuador en el Mundial 2026; murieron 3 por asfixia

Más de un millón de aficionados tomaron las calles del centro de la ciudad para celebrar el resultado. Desde minutos antes del final del encuentro, zonas como Paseo de la Reforma , el Ángel de la Independencia y distintos puntos del Centro Histórico comenzaron a llenarse de personas con camisetas verdes, banderas mexicanas y cánticos de apoyo.

La Ciudad de México vivió una noche de emociones encontradas luego del triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026 . La victoria por 2-0 no solo significó el pase a octavos de final del torneo, también desató una de las concentraciones más grandes que ha registrado la capital durante la competencia.

La fiesta alcanzó su punto máximo cuando el silbatazo final confirmó la clasificación. En el Ángel de la Independencia, considerado el corazón de las celebraciones deportivas en la capital, miles de personas permanecieron reunidas hasta la madrugada del 1 de julio mientras fuegos artificiales con colores verde, blanco y rojo iluminaban el cielo.

La escena fue de alegría colectiva, con familias, jóvenes y aficionados que salieron a las calles para vivir un momento histórico dentro de la justa mundialista que se disputa en territorio mexicano.

Sin embargo, la celebración también quedó marcada por una tragedia. Autoridades capitalinas confirmaron que tres personas fallecieron durante los festejos debido a complicaciones relacionadas con asfixia.

TRES MUERTOS DURANTE LOS FESTEJOS EN LA CAPITAL

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó durante la madrugada del 1 de julio que tres personas perdieron la vida mientras participaban en las celebraciones posteriores al partido entre México y Ecuador.

Los primeros dos casos ocurrieron en la intersección de Hamburgo y Lancaster, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde equipos de emergencia recibieron el reporte de dos personas inconscientes.

Los grupos de atención estuvieron integrados por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y elementos de seguridad preventiva. Los equipos realizaron maniobras de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar antes del traslado hospitalario.

A pesar de los esfuerzos médicos, ambos pacientes fallecieron. Las autoridades confirmaron que las causas de muerte fueron por asfixia. Las víctimas fueron identificadas por sus familiares: un hombre de 44 años y una mujer de 19.

Cerca de una hora después, se reportó un tercer fallecimiento. Una mujer de 48 años fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna, en la colonia Juárez. Personal médico realizó maniobras de reanimación en el lugar y posteriormente fue llevada a un hospital, donde fue declarada sin signos vitales.

El Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que se brindará acompañamiento institucional mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de los hechos.

QUIÑONES Y JIMÉNEZ LE DAN EL TRIUNFO A MÉXICO

En el terreno deportivo, México consiguió una victoria contundente frente a Ecuador con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El primer tanto llegó al minuto 22, cuando Quiñones logró abrir el marcador y encendió la ilusión de miles de aficionados.

Nueve minutos después, al 31, Jiménez apareció para aumentar la ventaja y poner cifras que terminarían siendo definitivas. Con ese resultado, el conjunto mexicano sumó su cuarta victoria del torneo y aseguró su lugar en la siguiente fase.

El partido se disputó en el Estadio Ciudad de México, donde decenas de miles de seguidores acompañaron al equipo nacional. Al mismo tiempo, el Zócalo capitalino, sede del Fan Fest más grande de la ciudad, registró una asistencia masiva.

La lluvia fue protagonista durante gran parte del encuentro, pero no logró detener a los aficionados. Miles permanecieron en las calles siguiendo cada jugada y esperando el momento de celebrar el resultado.

Como dato curioso, la tormenta que cayó sobre la capital durante el partido desapareció prácticamente al terminar el encuentro, permitiendo que la multitud se desplazara hacia los principales puntos de reunión.

UNA CIUDAD COMPLETA SE VISTIÓ DE VERDE

Antes del final del partido, la capital ya mostraba una movilización extraordinaria. El Monumento a la Revolución, la Torre del Caballito, Reforma y el Ángel comenzaron a recibir a miles de personas que esperaban festejar la clasificación.

Las autoridades habilitaron 18 sedes de festivales futboleros distribuidas en las 16 alcaldías para permitir que la afición disfrutara del encuentro sin concentrarse únicamente en el centro.