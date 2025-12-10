Burros Pardos suman oro y dos bronces en el Estatal de Powerlifting en Torreón
El desempeño permitió asegurar un pase al Nacional 2026 y marcó el regreso del representativo a competencias oficiales de la disciplina
El equipo de powerlifting del TecNM – Instituto Tecnológico de Saltillo, conocido como Burros Pardos, tuvo participación relevante en el Campeonato Estatal de Powerlifting & Bench Press, realizado los días 6 y 7 de diciembre en Torreón, al conseguir una medalla de oro, dos de bronce y un cuarto puesto frente a competidores de distintos municipios del estado.
El certamen reunió a atletas de fuerza en las modalidades de sentadilla, press de banca y peso muerto, pruebas cuya suma define la clasificación general en cada categoría. El evento fungió además como selectivo para el calendario nacional de 2026, lo que elevó el nivel competitivo de la convocatoria.
La actuación más destacada del representativo guinda y blanco corrió a cargo de Dafne Cortés Barrientos, estudiante de Ingeniería Eléctrica, quien compitió en la categoría de 63 kilogramos junior. Cortés registró una sumatoria total de 347.5 kilos, resultado que le permitió ubicarse en el primer sitio y asegurar su pase al Campeonato Nacional de 2026. La marca representó una mejora respecto a su participación en el Nacional de Mazatlán, celebrado en marzo pasado, donde había acumulado 342.5 kilos.
En la rama varonil, Miguel Morales, alumno de Mecatrónica, subió al podio en la división de 105 kilogramos junior al obtener la medalla de bronce con una suma de 642.5 kilos. A él se sumó Ángel Gallimore Escobedo, estudiante de Ingeniería Industrial, quien también logró el tercer lugar en la categoría de 83 kilogramos junior, con un total de 537.5 kilos, superando de forma amplia los registros que había conseguido en competencias previas a nivel nacional.
El cuarto sitio para el TecNM-Saltillo fue para Javier Rivas, de la carrera de Mecatrónica, quien participó en la división de 93 kilogramos junior y cerró la competencia con una sumatoria de 357.5 kilos, quedando cerca de las posiciones de medalla.
El proceso de preparación del equipo está a cargo de José Luis Ramos Galindo, responsable del área de acondicionamiento físico del TecNM-Saltillo, entrenador del equipo de powerlifting y preparador físico del conjunto de futbol americano de los Burros Pardos. Ramos Galindo también cuenta con experiencia directiva en la disciplina, tras haber presidido la asociación estatal hasta 2020.
Desde la institución se destacó el respaldo brindado por la administración encabezada por Ania Sánchez, así como por la Jefatura de Actividades Extraescolares que dirige Ricardo Blanco Rodríguez, lo que permitió la participación del representativo en esta competencia. Con estos resultados, el TecNM-Saltillo retoma presencia en eventos oficiales de fuerza y mantiene activa la formación deportiva de su comunidad estudiantil, en paralelo a la preparación académica.