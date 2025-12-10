Burros Pardos suman oro y dos bronces en el Estatal de Powerlifting en Torreón

El equipo de powerlifting del TecNM – Instituto Tecnológico de Saltillo, conocido como Burros Pardos, tuvo participación relevante en el Campeonato Estatal de Powerlifting & Bench Press, realizado los días 6 y 7 de diciembre en Torreón, al conseguir una medalla de oro, dos de bronce y un cuarto puesto frente a competidores de distintos municipios del estado.

El certamen reunió a atletas de fuerza en las modalidades de sentadilla, press de banca y peso muerto, pruebas cuya suma define la clasificación general en cada categoría. El evento fungió además como selectivo para el calendario nacional de 2026, lo que elevó el nivel competitivo de la convocatoria.

La actuación más destacada del representativo guinda y blanco corrió a cargo de Dafne Cortés Barrientos, estudiante de Ingeniería Eléctrica, quien compitió en la categoría de 63 kilogramos junior. Cortés registró una sumatoria total de 347.5 kilos, resultado que le permitió ubicarse en el primer sitio y asegurar su pase al Campeonato Nacional de 2026. La marca representó una mejora respecto a su participación en el Nacional de Mazatlán, celebrado en marzo pasado, donde había acumulado 342.5 kilos.