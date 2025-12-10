México vs Portugal: Fanki cancela la preventa para ‘proteger la integridad de las transacciones’

La boletera Fanki salió al paso de las críticas por las fallas registradas en la venta de boletos del partido entre México y Portugal y publicó un comunicado en el que justificó la suspensión de la preventa como una medida de seguridad. El encuentro, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Banorte, ha generado una alta demanda desde que se anunció como parte de la preparación rumbo al Mundial. En su posicionamiento, la empresa explicó que la decisión de no abrir la preventa respondió a una alerta previa detectada en sus sistemas. “Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante”, informó Fanki, al señalar que se activaron protocolos diseñados para eventos de gran alcance. TE PUEDE INTERESAR: ¡Hasta Profeco ‘se metió’!: Aficionados reportan fallas en la boletera para el México vs Portugal rumbo a 2026 La boletera subrayó que la suspensión fue preventiva y no una falla posterior al inicio de la venta. “En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma”, añadió el comunicado, en referencia a las quejas de usuarios que esperaban el acceso desde primera hora.

El mensaje buscó también conectar con la expectativa de los aficionados, quienes saturaron las redes sociales con reclamos. “Sabemos que este es uno de los partidos más esperados del año y entendemos la emoción y expectativa de todos los aficionados”, reconoció la empresa, aunque reiteró que la prioridad está en garantizar un entorno de compra confiable. Fanki adelantó que la preventa será reprogramada y explicó los motivos de esta decisión. “Nuestra prioridad es garantizar una experiencia segura, justa y estable para todas las personas que deseen adquirir sus boletos”, puntualizó la boletera. En ese mismo sentido, enlistó los objetivos del ajuste: “Asegurar el correcto funcionamiento, proteger la integridad de las transacciones y garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura”. El comunicado se dio a conocer después de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortara públicamente a la empresa a brindar información precisa y a establecer comunicación con la autoridad, ante las inconformidades expresadas por los aficionados. La intervención de la dependencia añadió presión a un proceso de venta que ya estaba bajo el escrutinio público. La boletera no informó una nueva fecha para la preventa, pero aseguró que mantendrá actualizaciones constantes. “Seguiremos comunicando en nuestras redes los avances y horarios de reapertura”, señaló, al tiempo que agradeció la paciencia de los usuarios y cerró con un mensaje de confianza: “El camino al estadio sigue aquí”.