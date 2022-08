Cae Selección Mexicana Femenil Sub-20 ante España

No bastó, no pasó, no llegó el milagro. La Selección Mexicana Sub 20 quedó fuera del Mundial, al ser derrotada 1-0 por el equipo de España en juego celebrado en el estadio Nacional de San José (Costa Rica).

De esta forma, el Tricolor al mando de Ana Galindo igualó las participaciones realizadas en Alemania 2010, Japón 2012 y Papua y Nueva Guinea 2016, donde también se llegó a cuartos de final.

