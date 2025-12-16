¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP

A partir del 9 de enero de 2026, entrará en vigor una de las medidas más relevantes en materia de telecomunicaciones y seguridad pública en México: el registro obligatorio de todas las líneas de telefonía móvil mediante la vinculación del número telefónico con la CURP del titular.

Esta disposición forma parte del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de las autoridades para rastrear llamadas relacionadas con delitos de alto impacto, como la extorsión, el fraude telefónico y el secuestro virtual.

El registro será obligatorio tanto para personas físicas como morales. En el caso de empresas o líneas corporativas, además de la CURP del representante, se solicitará el RFC, con el fin de identificar plenamente al responsable del servicio.

¿ME SUSPENDERÁN LA LÍNEA SI NO REGISTRO MI CELULAR?

La respuesta es clara: sí. Las autoridades federales confirmaron que la consecuencia directa para quienes no realicen el registro será la suspensión del servicio telefónico, una vez que concluya el plazo que se establecerá oficialmente.

Aunque el PANAUT entra en vigor en enero de 2026, todavía no se ha dado a conocer la fecha límite exacta para cumplir con el trámite antes de que comiencen las suspensiones definitivas. No obstante, se anticipa que habrá un periodo de gracia para que los usuarios realicen el proceso.

El gobierno federal ha reiterado que este padrón no sustituye otros mecanismos de seguridad, sino que busca consolidar una base de datos confiable que permita combatir delitos cometidos desde líneas anónimas o registradas con datos falsos.

CÓMO VINCULAR TU NÚMERO DE TELÉFONO A LA CURP

El procedimiento para registrar la línea será gratuito y deberá realizarse una sola vez por cada número. Aunque cada operador definirá detalles específicos, el proceso seguirá una estructura similar en todas las compañías.

El usuario recibirá una notificación por SMS o correo electrónico informando el inicio del trámite. A partir de ahí, podrá elegir entre realizar el registro en línea o acudir de manera presencial a un centro de atención de su compañía telefónica.

Para completar la vinculación, se solicitarán documentos como identificación oficial vigente, CURP, datos personales y, en algunos casos, el IMEI del dispositivo. Una vez validada la información, el operador enviará un código de confirmación para finalizar el registro.

PASOS GENERALES DEL REGISTRO

· Recibir la notificación del operador

· Elegir trámite en línea o presencial

· Presentar identificación oficial y CURP

· Proporcionar datos personales y del equipo

· Confirmar la operación con un código de verificación

Si el trámite en línea falla en tres ocasiones, el usuario deberá acudir obligatoriamente a un centro de servicio para concluir el proceso de manera presencial.

PRIVACIDAD, DUDAS Y RECOMENDACIONES

La implementación del PANAUT ha generado inquietudes relacionadas con la protección de datos personales, la capacidad técnica de las empresas de telefonía y la posibilidad de errores que afecten a líneas legítimas. Ante ello, el gobierno aseguró que la información contará con protocolos de seguridad y será utilizada exclusivamente con fines legales.

Las compañías de telefonía ya trabajan en el desarrollo de plataformas digitales para facilitar el registro, y una vez que el proceso inicie formalmente, los usuarios serán notificados de forma individual.

Las autoridades recomiendan verificar que la CURP esté actualizada, tener a la mano la identificación oficial y atender oportunamente los avisos del operador para evitar contratiempos.

DATOS CURIOSOS

· El registro será obligatorio para prepago y pospago

· Cada línea deberá vincularse de manera individual

· El trámite no tendrá costo para el usuario

· El objetivo principal es combatir la extorsión telefónica

· Las empresas también deberán registrar sus líneas