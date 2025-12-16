Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores

La gala de los premios The Best 2025 confirmó el dominio reciente de figuras que ya habían marcado la agenda del futbol internacional durante la temporada. Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron reconocidos como los mejores jugadores del año por la FIFA, un resultado que coincidió con las previsiones tras sus actuaciones con Paris Saint-Germain y FC Barcelona, respectivamente.

El atacante francés se impuso en la votación a Lamine Yamal y Kylian Mbappé luego de cerrar un curso decisivo con el PSG. Dembélé fue el máximo anotador del equipo en una campaña histórica, en la que el club parisino consiguió el primer triplete de su historia. En total, firmó 35 goles en 53 partidos, cifras que terminaron por inclinar la balanza a su favor en una elección definida por capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, además del voto de los aficionados.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Fechas confirmadas!: Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y terminará antes del Mundial 2026

En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a aparecer en lo más alto. La mediocampista española acumuló títulos nacionales y sostuvo una producción constante: 26 goles y 18 asistencias en todas las competiciones. Con este resultado, sumó su tercer trofeo The Best, consolidando un ciclo que ha marcado al futbol europeo en los últimos años.