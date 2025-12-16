Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores
Javier Aguirre, nominado por su trabajo con la Selección de México, no logró quedarse con el premio en su categoría
La gala de los premios The Best 2025 confirmó el dominio reciente de figuras que ya habían marcado la agenda del futbol internacional durante la temporada. Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron reconocidos como los mejores jugadores del año por la FIFA, un resultado que coincidió con las previsiones tras sus actuaciones con Paris Saint-Germain y FC Barcelona, respectivamente.
El atacante francés se impuso en la votación a Lamine Yamal y Kylian Mbappé luego de cerrar un curso decisivo con el PSG. Dembélé fue el máximo anotador del equipo en una campaña histórica, en la que el club parisino consiguió el primer triplete de su historia. En total, firmó 35 goles en 53 partidos, cifras que terminaron por inclinar la balanza a su favor en una elección definida por capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, además del voto de los aficionados.
En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a aparecer en lo más alto. La mediocampista española acumuló títulos nacionales y sostuvo una producción constante: 26 goles y 18 asistencias en todas las competiciones. Con este resultado, sumó su tercer trofeo The Best, consolidando un ciclo que ha marcado al futbol europeo en los últimos años.
Durante la ceremonia, Dembélé dedicó breves palabras de agradecimiento a su entorno. Reconoció el trabajo de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la directiva del PSG, además de mencionar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de cerrar su intervención con un tono distendido.
En el apartado de entrenadores, el reconocimiento masculino fue para Luis Enrique, quien condujo al PSG a la conquista de la Champions League, la Ligue 1, la Coupe de France y la Supercopa de Francia, además de alcanzar el subcampeonato en el Mundial de Clubes. En contraste, el nombre de Javier Aguirre apareció entre los nominados, pero el técnico mexicano no logró quedarse con el galardón, pese a los títulos obtenidos con la Selección de México durante el periodo evaluado.
En la categoría femenina, la ganadora fue Sarina Wiegman, entrenadora de Inglaterra, quien amplió su palmarés tras conquistar la Eurocopa.
Los premios individuales se completaron con Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton como mejores porteros. El once ideal masculino y femenino reflejó una fuerte presencia de futbolistas europeos y, en el caso de las mujeres, un marcado protagonismo de jugadoras españolas, confirmando las tendencias que dejó la temporada.