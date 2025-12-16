Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores

Fútbol
/ 16 diciembre 2025
    Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores
    Luis Enrique recibió el reconocimiento al mejor entrenador tras conquistar la Champions League con el PSG. FOTO: X

Javier Aguirre, nominado por su trabajo con la Selección de México, no logró quedarse con el premio en su categoría

La gala de los premios The Best 2025 confirmó el dominio reciente de figuras que ya habían marcado la agenda del futbol internacional durante la temporada. Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí fueron reconocidos como los mejores jugadores del año por la FIFA, un resultado que coincidió con las previsiones tras sus actuaciones con Paris Saint-Germain y FC Barcelona, respectivamente.

El atacante francés se impuso en la votación a Lamine Yamal y Kylian Mbappé luego de cerrar un curso decisivo con el PSG. Dembélé fue el máximo anotador del equipo en una campaña histórica, en la que el club parisino consiguió el primer triplete de su historia. En total, firmó 35 goles en 53 partidos, cifras que terminaron por inclinar la balanza a su favor en una elección definida por capitanes y entrenadores de selecciones nacionales, además del voto de los aficionados.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Fechas confirmadas!: Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y terminará antes del Mundial 2026

En la rama femenina, Aitana Bonmatí volvió a aparecer en lo más alto. La mediocampista española acumuló títulos nacionales y sostuvo una producción constante: 26 goles y 18 asistencias en todas las competiciones. Con este resultado, sumó su tercer trofeo The Best, consolidando un ciclo que ha marcado al futbol europeo en los últimos años.

Durante la ceremonia, Dembélé dedicó breves palabras de agradecimiento a su entorno. Reconoció el trabajo de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la directiva del PSG, además de mencionar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, antes de cerrar su intervención con un tono distendido.

En el apartado de entrenadores, el reconocimiento masculino fue para Luis Enrique, quien condujo al PSG a la conquista de la Champions League, la Ligue 1, la Coupe de France y la Supercopa de Francia, además de alcanzar el subcampeonato en el Mundial de Clubes. En contraste, el nombre de Javier Aguirre apareció entre los nominados, pero el técnico mexicano no logró quedarse con el galardón, pese a los títulos obtenidos con la Selección de México durante el periodo evaluado.

En la categoría femenina, la ganadora fue Sarina Wiegman, entrenadora de Inglaterra, quien amplió su palmarés tras conquistar la Eurocopa.

Los premios individuales se completaron con Gianluigi Donnarumma y Hannah Hampton como mejores porteros. El once ideal masculino y femenino reflejó una fuerte presencia de futbolistas europeos y, en el caso de las mujeres, un marcado protagonismo de jugadoras españolas, confirmando las tendencias que dejó la temporada.

Temas


Futbol
The Best
resultados

Localizaciones


ZURICH

Personajes


Javier Aguirre
Luis Enrique
Ousmane Dembélé

Organizaciones


PSG

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Limones agrios en Morena

Limones agrios en Morena
true

AMLO y Sheinbaum, el rey y la reina del cash
Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, ha delatado que existe el temor de que el escenario en Chile se pueda repetir en México y Morena pierda electoralmente ante la falta de resultados.

Delata Sheinbaum preocupación ante desgaste de la 4T, advierte Riva Palacio tras derrota de la izquierda en Chile
Desde agosto de 2025, el acta de nacimiento certificada en línea en México solo podrá obtenerse mediante Llave MX.

Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX
Conoce cómo registrar tu línea telefónica en el PANAUT y vincular tu número a la CURP para evitar la suspensión del servicio en México a partir de 2026.

¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP
Luis Enrique recibió el reconocimiento al mejor entrenador tras conquistar la Champions League con el PSG.

Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores
Sorpresa. El actor compartió una foto en Instagram junto al jugador portugués.

¿Es broma? Tendrá Cristiano Ronaldo carreras con ‘Toretto’ ‘Rápidos y Furiosos’