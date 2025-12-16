Delata Sheinbaum preocupación ante desgaste de la 4T, advierte Riva Palacio tras derrota de la izquierda en Chile

CDMX.- La derrota de la izquierda en Chile ha encendido las alertas en Palacio Nacional, así lo advierte el periodista Raymundo Riva Palacio hoy en su columna Estrictamente Personal, donde aborda la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el editorialista, la respuesta de la mandataria mexicana, cuestionada sobre el triunfo del candidato de derecha José Antonio Kast, delató la preocupación del régimen ante el desgaste del gobierno de la 4T. TE PUEDE INTERESAR: ‘Eso no se va a dar en México’: Sheinbaum ve a Morena en el espejo de Chile Este lunes, la Presidenta se apresuró a subrayar que “eso (un giro a la derecha) no se va a dar en México”, una afirmación que para Riva Palacio delata el temor de que un escenario similar pueda replicarse en el país. El periodista expone que, al colocar a México en el espejo chileno, Sheinbaum reconoce implícitamente que existe un desencanto creciente hacia Morena. Sheinbaum enumeró también algunas razones para descartar una derrota de la izquierda en México, como el apoyo popular, resultados sociales, honestidad y unidad del movimiento. Sin embargo, el analista considera que las explicaciones presidenciales son “son muy pobres y limitadas” frente a los indicadores actuales: bajo crecimiento económico, repunte de la informalidad, crisis en el campo, violencia creciente y una percepción social de corrupción. “Lo que sobra es violencia, inseguridad y corrupción, mientras escasea honestidad. Morena no ha estado a la altura de lo que prometió a los mexicanos”, asevera.

De acuerdo con el columnista, la experiencia chilena muestra cómo un gobierno de izquierda con alta legitimidad terminó pagando electoralmente su incapacidad para atender los principales problemas ciudadanos, especialmente la seguridad y migración. En ese contexto, advierte que, como ocurrió con Gabriel Boric en Chile, la legitimidad electoral no garantiza eficacia gubernamental ni permanencia política. Y es por ello que Sheinbaum estaría enfrentando un dilema similar, pues aunque el proyecto de Morena cuenta con respaldo electoral, hay señales claras de un desgaste ante la falta de resultados. “Boric se convirtió en un líder legítimo, pero poco eficiente, que lo llevó a presidir una democracia débil. Sheinbaum, como López Obrador, tiene alta legitimidad, pero también es profundamente ineficiente”, advierte. TRAICIONÓ MORENA A MEXICANOS: RIVA PALACIO En su análisis, Riva Palacio también afirma que el desgaste del régimen tiene una raíz: la traición a las promesas que llevaron a Morena al poder. Refiere que el movimiento, que se presentó como distinto y moralmente superior, terminó reproduciendo prácticas que juró erradicar. “El nuevo régimen llegó al poder montado en una promesa simple y contundente: ser distinto. Y en ese adjetivo, deliberadamente ambiguo, cabía todo: honestidad, justicia social, cercanía con el pueblo, fin de la corrupción, respeto a la ley. Hoy, a siete años de haber tomado el control del Estado, lo único distinto es la profundidad de la decepción”, expone. TE PUEDE INTERESAR: ‘Esto no va a pasar en México’... Sheinbaum tras victoria de la derecha en Chile Sobre la corrupción, advierte que ésta no desapareció, sino que se volvió selectiva; tampoco la violencia cedió, sino que se normalizó; y la democracia no se fortaleció, sino que se erosionó mediante el debilitamiento de instituciones y el ataque a contrapesos. “La traición no fue un acto único ni espectacular. No hubo un golpe dramático ni una ruptura visible. Fue una traición administrada, cotidiana, normalizada. Morena traicionó a los mexicanos cuando decidió que el poder importaba más que las causas; cuando convirtió la moral en discurso y la ley en obstáculo; cuando sustituyó instituciones por lealtades y técnica por obediencia”, añade.