AMLO y Sheinbaum, el rey y la reina del cash

/ 15 diciembre 2025
Mientras más cash circule en una economía, es más difícil fiscalizar, recaudar, controlar la evasión de impuestos, y obstaculiza el combate a la inflación y hasta las tasas de interés son mayores

México es país en donde hay mucho cash. Muchos billetes y monedas circulando. Uno lo lee así nada más y parecería una gran noticia, un dato que habla de que la economía está boyante.

Pero no.

Un país en donde se usan poco la tarjeta de crédito para pagar consumos y el sistema bancario para realizar transferencias, y en donde, en cambio, se utilizan muchísimo los billetes y las monedas, es un país que tiene enormes márgenes para la ilegalidad.

De entrada, el crimen organizado opera mayoritariamente en cash. La corrupción es en cash: sobornos, cochupos, moches. Además, desata el lavado de dinero y motiva los robos cotidianos al ciudadano de a pie. Mientras más cash circule en una economía, es más difícil fiscalizar, recaudar, controlar la evasión de impuestos, y obstaculiza el combate a la inflación y hasta las tasas de interés son mayores.

Por eso, prácticamente todos los países del mundo apuestan a que cada vez haya menos cash, e incentivan el pago electrónico con terminales en todos lados: tienditas, camiones, taxis, cafeterías, incluso puestos callejeros...

Es una tendencia mundial: cada vez es más difícil pagar en cash en muchos países, y en economías desarrolladas hay un creciente número de establecimientos que de plano no aceptan dinero en efectivo.

México va en sentido contrario: López Obrador y Sheinbaum han sido los reyes del cash. Desde que llegó Morena al poder, cada vez hay más cash circulando en la economía mexicana: según datos del Inegi, en 2018 los billetes y monedas en circulación equivalían al 5.7 por ciento del PIB; subió a 8.3 por ciento del PIB para 2024, y tan sólo en el primer semestre de 2025 ya se contabilizaba en 8.6 por ciento del PIB (cuando Calderón dejó de ser presidente, era 4 por ciento del PIB). El crecimiento es una salvajada.

Esto nos conduce a algo que destacó ayer en su portada El Universal: México es el quinto país del mundo donde más se usa efectivo. Según datos de la Asociación de Bancos de México y el Forex Cash Index 2025, el 80 por ciento de las transacciones diarias son ejecutadas con dinero físico. Sólo nos ganan Etiopía, Pakistán, Irak y Cuba.

Más allá del mote que se ganó el expresidente por su fascinación y la de su círculo por el dinero en efectivo –los sobres amarillos de Pío López Obrador, como caso emblemático–, la apuesta de la 4T por una economía con cada vez más cash es una muestra más de su doble discurso.

Cuentan que en el gobierno ya mandaron investigar a fondo a la empresa aeronáutica asentada en Querétaro, que es propietaria del avión en el que voló la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desde Curazao hasta Noruega, pasando por Maine. De ese tamaño es la complicidad del régimen mexicano con el venezolano.

