Calistenia en Saltillo: Barras Curbelo prepara torneo para el 30 de agosto

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    Calistenia en Saltillo: Barras Curbelo prepara torneo para el 30 de agosto
    Las dominadas son uno de los ejercicios básicos de la calistenia y forman parte del trabajo que se realiza en las barras. FOTO: BARRAS CURBELO

Barras Tzontemoc, Barras Zapalinamé, Barras Saltillo 2000 y Barras Curbelo participarán en el encuentro que comenzará a las 11:30 horas

Saltillo será sede de una jornada dedicada a la calistenia el próximo 30 de agosto, con un torneo que reunirá a representantes de distintos grupos de barras de la ciudad y otras comunidades vinculadas con esta disciplina.

El evento Barras Curbelo comenzará a las 11:30 horas y tendrá la participación de integrantes de Barras Tzontemoc, Barras Zapalinamé, Barras Saltillo 2000 y Barras Curbelo, quienes formarán parte de las actividades programadas durante la jornada.

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Además de las competencias, el encuentro busca reunir a personas que practican o tienen interés en la calistenia, una modalidad de entrenamiento que ha encontrado espacios para desarrollarse en parques, áreas públicas y gimnasios al aire libre.

¿QUÉ ES LA CALISTENIA?

La calistenia es un sistema de entrenamiento que utiliza principalmente el peso corporal como resistencia para desarrollar capacidades como fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio y control corporal.

A diferencia de otros métodos de acondicionamiento, no depende necesariamente de máquinas o pesas externas. Los ejercicios aprovechan el propio peso de la persona y la gravedad, por lo que pueden realizarse en distintos espacios, desde una zona con barras hasta la casa.

El término proviene de las palabras griegas kalos, que significa belleza, y sthenos, que se traduce como fuerza. Aunque sus ejercicios básicos son accesibles para principiantes, la disciplina también permite avanzar hacia movimientos que requieren mayor fuerza y control.

Entre los ejercicios más conocidos están las flexiones, que involucran principalmente pecho, hombros y tríceps; las dominadas, enfocadas en espalda y brazos; las sentadillas, utilizadas para trabajar piernas y glúteos, y los fondos o dips, que demandan fuerza en brazos, hombros y pecho.

La progresión es una parte importante de la calistenia. Una persona puede comenzar con movimientos básicos y, conforme desarrolla fuerza y coordinación, aumentar la dificultad, realizar variantes o trabajar ejercicios que requieren mantener el cuerpo en posiciones específicas.

UNA JORNADA ALREDEDOR DE LAS BARRAS

El torneo en Saltillo también contará con la participación de Dani Tracks, quien estará a cargo de la música urbana durante el encuentro.

La organización señaló además la presencia de los patrocinadores Café Cuba, Brotta Brunch & Coffee y El Panadero Fit, quienes acompañarán las actividades.

La invitación está abierta a quienes quieran conocer más sobre esta disciplina, apoyar a los participantes o simplemente acercarse a una actividad deportiva que tiene en las barras y el peso corporal sus principales herramientas.

Así, el 30 de agosto a partir de las 11:30 horas, Saltillo tendrá una jornada en la que la competencia será uno de los puntos centrales, pero también una oportunidad para conocer cómo funciona la calistenia y por qué puede practicarse sin depender de un equipamiento especializado.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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