¿Son o no novios? Sydney Sweeney y Scooter Braun avivan rumores de romance tras publicación conjunta

La nueva forma en que las celebridades confirman sus relaciones parece ser a través de redes sociales, el espacio donde mantienen mayor contacto con sus fans. Y todo indica que Sydney Sweeney podría haber seguido esta tendencia al publicar un carrusel de fotografías “románticas” junto a Scooter Braun.

En las imágenes, la actriz de ‘Madame Web’ y Braun posan sonrientes y relajados frente a la cámara, en lo que parece ser un festival de música con temática vaquera. En una de las postales, él sostiene la pierna de Sweeney mientras ella presume sus botas; en otras, aparecen en una secuencia en blanco y negro tipo cabina fotográfica, con miradas cómplices y gestos espontáneos.

También compartió un video en el que ambos cantan durante el evento, además de otra escena en la que él la carga, momentos que reflejan cercanía, aunque sin muestras explícitas de afecto.