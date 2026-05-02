¿Son o no novios? Sydney Sweeney y Scooter Braun avivan rumores de romance tras publicación conjunta

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    ¿Son o no novios? Sydney Sweeney y Scooter Braun avivan rumores de romance tras publicación conjunta
    Realidad. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran la cercanía entre la actriz y el empresario musical. FOTO: INSTAGRAM@sydney_sweeney

El exmánager de Ariana Grande y Justin Bieber ha sido ligado desde hace meses con la protagonista de ‘Euphoria’, por lo que este post en Instagram avivaría los rumores de un posible romance

La nueva forma en que las celebridades confirman sus relaciones parece ser a través de redes sociales, el espacio donde mantienen mayor contacto con sus fans. Y todo indica que Sydney Sweeney podría haber seguido esta tendencia al publicar un carrusel de fotografías “románticas” junto a Scooter Braun.

En las imágenes, la actriz de ‘Madame Web’ y Braun posan sonrientes y relajados frente a la cámara, en lo que parece ser un festival de música con temática vaquera. En una de las postales, él sostiene la pierna de Sweeney mientras ella presume sus botas; en otras, aparecen en una secuencia en blanco y negro tipo cabina fotográfica, con miradas cómplices y gestos espontáneos.

También compartió un video en el que ambos cantan durante el evento, además de otra escena en la que él la carga, momentos que reflejan cercanía, aunque sin muestras explícitas de afecto.

¿QUÉ PASÓ CON SYDNEY SWEENEY?

La actriz asistió recientemente al Stagecoach Festival, celebrado en California, acompañada también de amigos cercanos. “Fin de semana al estilo vaquero”, escribió en la publicación.

La aparición se suma a una imagen que Braun compartió previamente en sus historias de Instagram junto a Sweeney, lo que volvió a generar conversación entre los fanáticos sobre su vínculo, que desde hace meses circula en medios y redes sociales.

De acuerdo con reportes, ambos se habrían conocido en septiembre de 2025 durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, y desde entonces habrían mantenido encuentros discretos en Los Ángeles.

https://vanguardia.com.mx/show/diego-luna-se-suma-al-live-action-de-enredados-con-personaje-inedito-FH20414771

Hasta la noche del viernes, ninguno había hecho oficial el romance con palabras, más allá de estas breves demostraciones de cercanía. (Con información de El Universal).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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