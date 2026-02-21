Campeón saltillense Paulino Siller comparte mensaje tras ganar título en LUX

Luego de proclamarse campeón de peso mosca de LUX Fighting League, el peleador saltillense Paulino “Cuate” Siller compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a las personas y equipos que formaron parte de su proceso rumbo al título de las 125 libras.

Tras su victoria ante el costarricense Jorge Calvo en la función LUX 058, celebrada en San Pedro Garza García, el ahora monarca de la división mosca destacó que el resultado fue producto de un trabajo que se extendió más allá del combate dentro del octágono.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo será sede del Torneo Nacional de Fútbol 7 del 6 al 8 de marzo

“Primero que nada, gracias a Dios, por darme la fuerza cuando ya no podía más y por permitirme salir con la mano en alto”, escribió el peleador originario de Saltillo, quien también reconoció el respaldo de su equipo de entrenadores durante su preparación previa al enfrentamiento titular.

En su publicación, Siller hizo una mención especial a su entrenador, a quien identificó como una de las piezas clave en su formación como atleta profesional. El campeón señaló que el cinturón obtenido también representa el trabajo realizado por su cuerpo técnico, así como el acompañamiento recibido a lo largo de su carrera.