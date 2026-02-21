Campeón saltillense Paulino Siller comparte mensaje tras ganar título en LUX
El “Cuate” publicó un mensaje de agradecimiento tras conquistar el campeonato de peso mosca de LUX Fighting League, reconociendo a su equipo de trabajo, entrenadores y patrocinadores
Luego de proclamarse campeón de peso mosca de LUX Fighting League, el peleador saltillense Paulino “Cuate” Siller compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a las personas y equipos que formaron parte de su proceso rumbo al título de las 125 libras.
Tras su victoria ante el costarricense Jorge Calvo en la función LUX 058, celebrada en San Pedro Garza García, el ahora monarca de la división mosca destacó que el resultado fue producto de un trabajo que se extendió más allá del combate dentro del octágono.
“Primero que nada, gracias a Dios, por darme la fuerza cuando ya no podía más y por permitirme salir con la mano en alto”, escribió el peleador originario de Saltillo, quien también reconoció el respaldo de su equipo de entrenadores durante su preparación previa al enfrentamiento titular.
En su publicación, Siller hizo una mención especial a su entrenador, a quien identificó como una de las piezas clave en su formación como atleta profesional. El campeón señaló que el cinturón obtenido también representa el trabajo realizado por su cuerpo técnico, así como el acompañamiento recibido a lo largo de su carrera.
Además, el representante coahuilense agradeció a sus patrocinadores por mantenerse dentro de su proyecto deportivo, al considerar que el apoyo recibido ha sido parte importante para alcanzar su primera corona dentro de la promotora mexicana.
El nuevo campeón mosca también subrayó que el resultado obtenido en el evento no sólo corresponde a su esfuerzo individual, sino al de las personas que han estado presentes durante su trayectoria, incluso antes de que se concretara la oportunidad por el campeonato.
Siller afirmó que, pese al logro conseguido, su objetivo se mantiene enfocado en continuar su desarrollo dentro de las artes marciales mixtas, al señalar que su camino dentro de la división apenas comienza.
Con este mensaje, el peleador saltillense reiteró su intención de mantenerse activo dentro de la promotora y encarar nuevos compromisos como campeón de las 125 libras, ahora con la responsabilidad de defender el cinturón obtenido en su más reciente presentación.