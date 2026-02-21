Saltillo será sede del Torneo Nacional de Fútbol 7 del 6 al 8 de marzo

Saltillo será sede del Torneo Nacional de Fútbol 7 que se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo, evento que reunirá a equipos de distintas entidades del país en categorías infantiles y juveniles.

La convocatoria, respaldada por la Federación Mexicana de Futbol 7, contempla las categorías 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019, además de la división Femenil Sub 21. Durante tres días, niñas, niños y jóvenes competirán en un formato que ha ganado presencia en los últimos años por su dinamismo y por abrir espacios de participación a más jugadores.

El anuncio fue difundido por el Instituto Municipal del Deporte, que destacó que la ciudad recibirá a delegaciones provenientes de distintos puntos del país. Se espera la presencia de equipos formativos y clubes que buscan fogueo en un torneo de carácter nacional.

La realización del campeonato también implica movimiento en servicios turísticos y comerciales, debido a la llegada de jugadores, entrenadores y familias. Además, representa una oportunidad para que talentos locales se midan ante rivales de otras regiones sin salir del estado.