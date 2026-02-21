Saltillo será sede del Torneo Nacional de Fútbol 7 del 6 al 8 de marzo
Del 6 al 8 de marzo, Saltillo recibirá a equipos de distintas entidades del país que participarán en el Torneo Nacional de Fútbol 7 en categorías infantiles, juveniles y Femenil Sub 21
Saltillo será sede del Torneo Nacional de Fútbol 7 que se llevará a cabo del 6 al 8 de marzo, evento que reunirá a equipos de distintas entidades del país en categorías infantiles y juveniles.
La convocatoria, respaldada por la Federación Mexicana de Futbol 7, contempla las categorías 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 y 2018-2019, además de la división Femenil Sub 21. Durante tres días, niñas, niños y jóvenes competirán en un formato que ha ganado presencia en los últimos años por su dinamismo y por abrir espacios de participación a más jugadores.
El anuncio fue difundido por el Instituto Municipal del Deporte, que destacó que la ciudad recibirá a delegaciones provenientes de distintos puntos del país. Se espera la presencia de equipos formativos y clubes que buscan fogueo en un torneo de carácter nacional.
La realización del campeonato también implica movimiento en servicios turísticos y comerciales, debido a la llegada de jugadores, entrenadores y familias. Además, representa una oportunidad para que talentos locales se midan ante rivales de otras regiones sin salir del estado.
Aunque aún no se han detallado públicamente las sedes específicas ni el sistema de competencia, la organización adelantó que en los próximos días se dará a conocer información relacionada con registros y logística.
El Torneo Nacional de Fútbol 7 forma parte del calendario anual de competencias de esta modalidad, que se juega con siete futbolistas por equipo y en canchas de dimensiones reducidas. Para muchos participantes, será el primer acercamiento a un certamen de alcance nacional y una experiencia que suma en su proceso deportivo.