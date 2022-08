Desde la sultana del norte ha surgido un reto, viejos conocidos regiomontanos estarían buscando destronar a los monarcas coahuilenses. El Difunto Primero, Vaquero Romo Y Silver Star han lanzado las campanas, argumentando que los campeones no han expuesto las cotizadas correas.

“Me he enterado que tienen esos campeonatos desde hace tiempo y no los han expuesto, los campeonatos son para exponerse. Aquí estamos Vaquero Romo, Silver Star y Difunto para retarlos, no se escondan, queremos una oportunidad por ese campeonato de tercias”, declaró el Difunto Primero.

Espartaco ha confirmado que su tercia acepta el reto, por lo que la Arena Pavillon del Norte estaría viendo un nuevo encuentro titular de corte internacional en un capítulo más de la eterna rivalidad entre coahuilenses y neoleoneses.