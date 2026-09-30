Canelo Álvarez aclara por qué peleará en Arabia Saudita; esta es la inusual hora ante Mbilli

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    Canelo Álvarez aclara por qué peleará en Arabia Saudita; esta es la inusual hora ante Mbilli
    Canelo Álvarez buscará recuperar una corona mundial ante Christian Mbilli el 31 de octubre, en una función con horario atípico en Arabia Saudita. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El tapatío regresará el 31 de octubre por el título del CMB, en una función que obligará a Riad a tener boxeo en plena madrugada

Saúl “Canelo” Álvarez despejó las dudas sobre la sede de su próxima pelea ante Christian Mbilli. Aunque circularon versiones sobre un posible cambio debido a la situación en Medio Oriente, el mexicano aseguró en entrevista con ESPN que nunca contempló abandonar Arabia Saudita.

“Mi mente siempre estaba en Arabia, obviamente escuchaba lo que se decía, pero mi mente siempre estaba en Arabia”, declaró el tapatío desde Valencia, España, donde realiza parte de su preparación.

Con ello, Canelo explicó que los reportes sobre un eventual traslado no modificaron su plan.

https://vanguardia.com.mx/deportes/cual-fue-la-ultima-pelea-de-jorge-kahwagi-asi-termino-su-polemico-record-invicto-en-el-boxeo-II23819441

La aclaración llegó después de que Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, ratificara el choque contra Mbilli para el 31 de octubre.

En la entrevista con ESPN, Canelo no atribuyó su decisión a una cuestión económica ni habló de una obligación contractual específica: su explicación fue que su preparación y su mente siempre estuvieron enfocadas en Arabia pese a las noticias provenientes de la región.

El detalle más llamativo será el horario. La pelea estelar fue anunciada para las 3 de la madrugada del domingo 1 de noviembre en Riad, una hora completamente fuera de lo común para una función principal.

Por la diferencia horaria, en el centro de México el combate está previsto alrededor de las 6 de la tarde del sábado 31 de octubre.

Álvarez también está ajustando su preparación. El mexicano explicó a ESPN que “el cuerpo se tarda en acostumbrarse” y por ello inició desde España una adaptación de sueño y entrenamiento antes de viajar a Arabia Saudita.

La pelea significará el regreso de Canelo después de más de un año de inactividad y tendrá en juego el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, actualmente en poder de Christian Mbilli.

El francocamerunés llega invicto con marca de 29-0-1 y 24 nocauts, mientras Álvarez buscará recuperar una corona después de perder ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Así, Canelo mantuvo Arabia Saudita como destino pese a la incertidumbre regional.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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