Canelo Álvarez es el segundo deportista mejor pagado del mundo; supera a Messi y LeBron James

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a colocarse en la élite del deporte mundial fuera del ring, al ubicarse como el segundo atleta mejor pagado del planeta, de acuerdo con el ranking global publicado por Sportico.

El boxeador mexicano solo fue superado por Cristiano Ronaldo y logró rebasar en ingresos totales a figuras como Lionel Messi y LeBron James, dos de los atletas más influyentes y mediáticos de la última década.

Según el reporte, Canelo acumuló 137 millones de dólares en ingresos durante 2025, cifra que contempla bolsas por peleas, premios, acuerdos comerciales y patrocinios.

TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vence 2-0 al Levante, pero el Bernabéu estalla con silbidos y abucheos

Ese monto lo colocó por encima de Lionel Messi, quien registró ingresos estimados en 130 millones de dólares, así como de LeBron James, con 128.7 millones, confirmando el enorme peso económico que mantiene el boxeo de élite cuando se trata de figuras consolidadas.

El listado es encabezado por Cristiano Ronaldo, quien lidera el ranking con 260 millones de dólares, una cifra que lo mantiene como el atleta mejor pagado del mundo.

Sin embargo, el ascenso de Canelo al segundo puesto resulta especialmente significativo al tratarse de un deporte individual, sin contratos colectivos ni ligas con topes salariales, donde cada pelea y cada acuerdo comercial dependen directamente del poder de convocatoria del peleador.