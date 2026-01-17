Canelo Álvarez es el segundo deportista mejor pagado del mundo; supera a Messi y LeBron James

/ 17 enero 2026
    Canelo Álvarez es el segundo deportista mejor pagado del mundo; supera a Messi y LeBron James
    Canelo Álvarez superó a Lionel Messi y LeBron James en el ranking de los deportistas mejor pagados del mundo, consolidándose como el boxeador más rentable del planeta. FOTO: ESPECIAL

El boxeador mexicano registró ingresos por 137 millones de dólares en 2025, cifra que lo colocó solo por debajo de Cristiano Ronaldo, de acuerdo con el ranking de Sportico

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a colocarse en la élite del deporte mundial fuera del ring, al ubicarse como el segundo atleta mejor pagado del planeta, de acuerdo con el ranking global publicado por Sportico.

El boxeador mexicano solo fue superado por Cristiano Ronaldo y logró rebasar en ingresos totales a figuras como Lionel Messi y LeBron James, dos de los atletas más influyentes y mediáticos de la última década.

Según el reporte, Canelo acumuló 137 millones de dólares en ingresos durante 2025, cifra que contempla bolsas por peleas, premios, acuerdos comerciales y patrocinios.

Ese monto lo colocó por encima de Lionel Messi, quien registró ingresos estimados en 130 millones de dólares, así como de LeBron James, con 128.7 millones, confirmando el enorme peso económico que mantiene el boxeo de élite cuando se trata de figuras consolidadas.

El listado es encabezado por Cristiano Ronaldo, quien lidera el ranking con 260 millones de dólares, una cifra que lo mantiene como el atleta mejor pagado del mundo.

Sin embargo, el ascenso de Canelo al segundo puesto resulta especialmente significativo al tratarse de un deporte individual, sin contratos colectivos ni ligas con topes salariales, donde cada pelea y cada acuerdo comercial dependen directamente del poder de convocatoria del peleador.

Sportico detalla que el cálculo de ingresos incluye salarios o bolsas deportivas, premios por rendimiento y ganancias fuera del campo o del ring, como patrocinios, derechos de imagen y asociaciones comerciales.

En ese rubro, Canelo ha construido una marca global que trasciende el boxeo, con presencia constante en eventos internacionales, contratos publicitarios y peleas de alto impacto mediático.

La posición de Álvarez en este ranking confirma su estatus como el boxeador más rentable del mundo en la actualidad y como uno de los deportistas más influyentes a nivel económico, superando incluso a referentes históricos del futbol y la NBA.

Más allá de los títulos, el mexicano se mantiene como un fenómeno financiero que coloca al boxeo en la conversación global de las grandes fortunas del deporte profesional.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

