‘Canelo’ Álvarez vs Caleb Plant: combate por la historia

Para sorpresa del “Canelo”, ninguno de esos cinco campeones indiscutibles es mexicano. Álvarez tiene la oportunidad de ser el primero en la Arena MGM Grand Garden de Las Vegas, y no piensa fracasar.

“El objetivo es ser uno de los mejores de todos los tiempos. Estoy muy orgulloso de todo lo que he logrado para llegar donde estoy en la actualidad. No me detendré hasta conseguirlo”, comentó Álvarez.

A sus 31 años, “Canelo” se encuentra en su mejor momento pugilístico como el mejor libra por libra de su era, acumulando múltiples títulos mundiales en cuatro divisiones e innumerables bolsas cuantiosas. No sorprendería que un boxeador con el talento y los logros de Álvarez pierda un poco la concentración —de hecho, es algo que ha sucedido muchas veces a una gran cantidad de campeones.