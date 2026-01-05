Algunos porvenires económicos y políticos de México en 2026

El año 2026 abre sus puertas y los pronósticos ya comenzaron sobre lo que deparará el año. Estos son algunos temas que podrán ser brújulas para el resto del año en México ante la creciente incertidumbre.

En primer lugar se encuentra la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (ESN) que será un factor clave para comprender las acciones que la administración Trump podrá ejecutar en materia económica-política.

En la ESN, Estados Unidos (EU) insiste en priorizar la economía interna estadounidense, la protección de sus fronteras contra las drogas y la migración, así como mantener la influencia de EU en todo el hemisferio occidental.

Ante este discurso proteccionista, la renegociación del T-MEC tendrá que mantener en el radar la ESN para garantizar, en el corto y largo plazo, la permanencia de este tratado de libre comercio y el futuro económico de México, así lo señaló Enrique Quintana de El Financiero.

Los cambios en las finanzas públicas de México también serán otro factor que influirá en el desarrollo económico mexicano, como la imposición de aranceles a productos que no tengan tratado comercial con el país y el manejo del gasto público para fomentar el crecimiento y el bienestar social.

A su vez, indica Quintana, los movimientos en la política monetaria del Banco de México (sobre el control inflacionario y el manejo de las tasas de interés), así como la gestión de los tipos de cambio, serán fundamentales para fomentar un consumo responsable en lo micro y macroeconómico.

Un quinto eje bajo el radar será el balance entre las inversiones, la productividad y el consecuente mercado laboral. Los avances en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, los proyectos de inversión extranjera directa y nacional y los incrementos salariales serán posibles parámetros de la agenda económica en materia de inversión.

FACTORES GEOPOLÍTICOS: VENEZUELA Y COLOMBIA

El matiz geopolítico quedará impregnado en el mapeo de posibles escenarios en América con el “secuestro militar” de Nicolás Maduro (en palabras de su abogado) por parte de la administración Trump el pasado 3 de enero.

Ante los medios de comunicación, Trump comentó que Estados Unidos buscará rodearse de “buenos vecinos”, comentando sobre el crimen organizado en Cuba, México y Colombia. Insistió en que el presidente de este último, Gustavo Petro, tiene fábricas de cocaína y que debería de cuidarse.

Trump también comentó sobre los presidentes de Chile, Argentina y Honduras y el apoyo que él mantendrá con estos dirigentes, estableciendo un mapa político de sudamérica de corriente derechista.

PEMEX, OPEP+ Y EU: ¿HABRÁ SOBREOFERTA DE CRUDO?

Uno de los escenarios posibles —aunque todavía incierto— sería una eventual alza en la producción petrolera de Venezuela. De concretarse, ese crudo podría integrarse al mercado internacional, generando un exceso de oferta y presionar los precios a la baja.

Para México, esto implicaría menores ingresos petroleros y un golpe directo a las finanzas de Pemex, en un contexto donde la empresa productiva del Estado ya enfrenta serias dificultades operativas y financieras.

Los precios de referencias del petróleo registrados en la West Texas Intermediate (WTI) y el Brent (Crudo del Mar del Norte) se han alzado casi un dos por ciento justo después de los anuncios de la administración de Donald Trump sobre los intereses que hay por refinar este mineral energético por parte de Estados Unidos.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) declaró que no elevarán su producción en los primeros tres meses de 2026 y no comentaron sobre la situación de Venezuela (a pesar de ser un país miembro de la OPEP+).

Por lo tanto, se podría considerar que las acciones políticas y económicas que se llevaron a cabo en los primeros tres días de 2026 serán una impronta del advenimiento de este año.